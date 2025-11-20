Ucraina, "assurdo e inaccettabile": bocciato il piano Usa-Russia

"Assurda" e "inaccettabile": così alti funzionari di Kiev hanno commentato la proposta Usa-Russia su un nuovo piano di pace. Piano presumibilmente redatto da Dmitriev, stretto alleato di Putin, e dall'inviato speciale di Trump, Witkoff. Secondo loro, si tratta di una "provocazione" per "disorientare" gli alleati dell'Ucraina. Lo riporta il Guardian. "Non ci sono segnali che il Cremlino sia pronto per negoziati seri. Putin vuole guadagnare tempo per evitare sanzioni Usa", ha dichiarato Oleksandr Merezhko, presidente della commissione parlamentare per la politica estera. Dello stesso tenore il commento del viceministro degli Esteri Sergiy Kyslytsya, che ha definito l'iniziativa "irrealistica".

A livello uffiiciale, comunque, l'Ucraina ha annunciato di aver ricevuto un "progetto di piano" dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra con la Russia, assicurando di essere pronta a lavorare "in modo costruttivo" con Washington sulla questione. "Il presidente ucraino ha ufficialmente ricevuto un progetto di piano dagli Stati Uniti che, secondo la valutazione americana, potrebbe rivitalizzare la diplomazia", ha dichiarato la presidenza su Telegram, aggiungendo che Volodymyr Zelensky intende discuterne "nei prossimi giorni" con il suo omologo americano Donald Trump.