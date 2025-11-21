Enzo Iacchetti denunciato: chi lo trascina in tribunale

L’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) ha presentato una denuncia contro il presentatore-opinionista Enzo Iacchetti «per le sue parole e modi di demonizzare Israele e il popolo ebraico ribadendo pregiudizi che per millenni hanno alimentato l'antisemitismo». Il comunicato prosegue così: «Speravamo che almeno le parole del Papa fossero prese sul serio. Ci sono temi sui quali lo show non può né iniziare né andare avanti».

Iacchetti da qualche tempo ha sposato la causa pro-Pal e non ha mai risparmiato durissimi attacchi a Israele. L’ex conduttore di Striscia la Notizia è tornato alla ribalta a settembre per un durissimo scontro televisivo su Rete4 a “È sempre Cartabianca”, la trasmissione condotta dalla Berlinguer. Iacchetti ha litigato furiosamente con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele: «Pezzo di m... Str... Io vengo giù e ti prendo a pugni, so dove sei!».

E ancora, Iacchetti: «Non parlo con un contraddittorio, in questa guerra non c’è un contraddittorio perché c’è un solo esercito... Lei non conosce né la storia del suo Paese né la storia dei palestinesi. Non conosci niente: sei qui e fai una figura di mer...». Iacchetti non ci ha più visto quando Mizrahi ha replicato: «No Enzo, lei è un fascista». Dopo settimane di discorsi pro-Pal l’Ucei ha presentato denuncia.