Ucraina, la guerra in diretta. "Conferme dalle foto satellitari, le navi russe rubano il grano"

Nella guerra, monta il caso del grano: foto satellitari confermano il furto russo. Volodymyr Zelensky parla di pace: "Stiamo facendo di tutto per ottenerla". Mosca apre alla ripresa dei negoziati con Kiev. Si intensificano i combattimenti nel Donbass, sempre più vicino alla caduta.

Ore 06.40 Missili russi danneggiano ferrovia nel Dnipropetrovsk

Missili russi hanno danneggiato gravemente l’infrastruttura ferroviaria nell’Oblast di Dnipropetrovsk. Il governatore dell’Oblast di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, ha dichiarato che i quattro missili che hanno colpito la regione hanno causato gravi danni e non si può dire quando potrà essere ripreso il traffico.

Ore 05.55 Foto satellitari mostrano navi russe che caricano grano

Nuove foto satellitari proverebbero il saccheggio del grano ucraino da parte dei russi: lo conferma la Cnn. Le immagini sono state scattate sul porto di Sebastopoli, in Crimea: si vedono due navi portarinfuse battenti bandiera russa che attraccano e caricano quello che potrebbe essere grano ucraino rubato. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di "rubare gradualmente" i prodotti alimentari ucraini e di cercare di venderli. Le nuove immagini di Maxar Technologies, datate 19 e 21 maggio, mostrano le navi — la Matros Pozynich e la Matros Koshka — attraccate accanto a quelli che sembrano essere silos di grano, con il grano che si riversa da un nastro in una stiva aperta. Secondo il sito di tracciamento navale MarineTraffic.com, entrambe le navi hanno lasciato il porto: la Matros Pozynich sta navigando nel Mar Egeo, spiegando di essere diretta a Beirut, mentre la Matros Koshka si trova ancora nel Mar Nero.

Ore 04.23 Olena Zelenska lancia programma supporto psicologico

La first lady ucraina Olena Zelenska ha rivelato il lancio di un programma nazionale di supporto psicologico. "Nessun ucraino, che sia un adulto o un bambino, può essere sicuro che si sveglierà domani — ha detto in un video pubblicato sui social media —. Per tutte le cose che gli ucraini hanno vissuto nell’occupazione, al fronte, nei rifugi antiaerei, sotto i bombardamenti, all’estero, hanno bisogno di riabilitazione proprio come i feriti fisici". La moglie del presidente Volodymyr Zelensky ha spiegato che il governo ucraino "svilupperà rapidamente" il programma di supporto per la salute mentale in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Ore 02.03 Zelensky, l'attentato a me? Come il film Ricomincio da capo

Volodymmyr Zelesnky ha paragonato il tentativo russo di assassinarlo al Giorno della marmotta, in Italia uscito con il titolo Ricomincio da capo, il film del 1993 con Bill Murray e Andie MacDowell in cui il protagonista si trova prigioniero di un circolo temporale, e costretto a rivivere la stessa scena ogni giorno come in un angosciante incantesimo. "Io ogni giorno mi sveglio e vedo che sono ancora vivo", ha concluso Zelensky.

