Charlene di Monaco e la rottura con Alberto? Le sue prime pesantissime parole: "Siamo umani, spiace che..."

Charlene di Monaco rompe il silenzio. In occasione dell'evento di gala Monte-Carlo Fashion Week riappare in pubblico senza il marito, accompagnata però dalla figlia Gabriella la quale sfoggia un look principesco. Per la bambina è il primo evento mondano in abito da sera ma sembra trovarsi già molto a suo agio.

L'ex nuotatrice ha optato invece per un look glaciale, abito lungo bianco e argentato con maniche a sbuffo. La differenza questa volta è che appare sorridente e spensierata affianco alla figlia. Ha infatti concesso a lei il compito di consegnare il premio MCFW Fashion Award 2022 allo stilista Ramzen. È proprio in occasione di importante evento che Charlene ha deciso di parlare della malattia che l'ha colpita l'anno scorso che ha scombussolato sia la sua vita sia quella dei suoi familiari.

La principessa di Monaco ha svelato a Nice Matin di essere più serena confessando di aver passato un periodo davvero buio. Riguardo alle sue condizioni di salute ha ammesso: "È ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. Il cammino è stato lungo, difficile e molto doloroso". Charlene ha inoltre stupito tutti parlando anche del rapporto con il marito Alberto. Negli ultimi periodi si era infatti vociferato di una crisi tra i due ma in realtà la Principessa ha spiegato: "Alberto mi ha sostenuto enormemente, ha fatto di tutto per proteggere me e i nostri figli. Sono felice di essere tornata a Monaco, dalla mia famiglia". E ha poi continuato: "È spiacevole che alcuni media spaccino questi rumors sulla mia vita, sulla mia coppia. Noi siamo esseri umani come tutti e come tutti abbiamo emozioni e fragilità".

