Ucraina, la guerra in diretta: Melitopol, "esplode un'autobomba". Attentato contro i russi?

I russi sfondano a Est e arrivano a Severodonetsk, dove è iniziato l'assedio che potrebbe decidere la guerra in Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha confermato: "Il Donbass libero è la nostra priorità assoluta". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky visita Kharkiv, "accolto" dalle bombe dei nemici. Sul piano diplomatico, oggi il presidente turco Erdogan sentirà il collega russo Vladimir Putin mentre l'Europa tra poche ore dovrà decidere sul tetto al prezzo del gas, anche se restano profonde spaccature sullo stop al petrolio russo.





Ore 9.22: Esplosione a Melitopol, "è autobomba ucraina"

Una forte esplosione è stata udita a Melitopol, città nella regione di Zaporizhzhia occupata dai russi. Lo riporta la Ria Novosti. Secondo Vladimir Rogov, membro del nuovo consiglio militare imposto alla regione, l'esplosione, è avvenuta in pieno centro, che è stato avvolto da una nube di fumo nero. Secondo una fonte del nuovo governo locale a esplodere è stata un'auto un'auto parcheggiata vicino a uno degli edifici del municipio. La fonte ha riferito che dietro c'è un gruppo di sabotaggio ucraino.

Ore 9.11: "I russi hanno perso 30.000 uomini dall'inizio della guerra"

Le forze armate russe hanno perso 30.350 uomini dall'inizio del conflitto in Ucraina. Lo riportano le forze armate ucraine citate dal Kiev Independent.

Ore 8.28: Esplosione nel centro di Melitopol

Una potente esplosione ha scosso oggi il centro di Melitopol, città nel sud-est dell'Ucraina controllata dai russi. Lo riporta il sito Nexta, citando i media locali, secondo cui ci sarebbero feriti.



Ore 7.57: Lanciati due razzi su Odessa

Stanotte il nemico ha lanciato due razzi nella regione di Odessa colpendo il ponte della baia di Dnister precedentemente danneggiato. A causa dell'onda d'urto sono state danneggiate alcune case di civili. Non ci sono vittime. Un altro razzo è stato abbattuto dal sistema di difesa antiaerea". Lo comunica si Telegram il Comando operativo Sud dell'Ucraina.

Ore 7.52: Lavrov, "liberazione del Donbass priorità assoluta"

La liberazione delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, riconosciute da Mosca come Stati sovrani, resta una priorità assoluta per la Russia. Lo ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista all'emittente televisiva francese Tv1. "Per quanto riguarda gli altri territori dell'Ucraina interessati dall'operazione militare, gli abitanti di queste regioni dovrebbero decidere autonomamente il loro futuro", ha affermato il ministro. Lavrov ha aggiunto che la Russia non rifiuta la possibilità di riprendere il dialogo con l'Unione europea, ma le intenzioni di Bruxelles saranno giudicate dalle azioni concrete. "Non vogliamo dire che la strada per la ripresa del dialogo sia interrotta. Ma giudicheremo le intenzioni europee solo dai fatti pratici. Abbiamo imparato una lezione seria. In questo senso la situazione e' cambiata rispetto alla fine della Guerra Fredda", ha sottolineato Lavrov.

Ore 7.45: Luhansk, "respinti 14 attacchi russi"

"Nelle ultime 24 ore i militari ucraini hanno respinto 14 attacchi, distrutto 2 sistemi artiglieristici, 11 unità di mezzi corazzati, 10 auto del nemico e abbattuto due missili da crociera e tre droni di tipo Kub". Lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione di Luhansk Serhii Haidai.

Ore 7.36: "Perdite devastanti tra i giovani ufficiali russi"

"La Russia ha probabilmente subito perdite devastanti tra i suoi ufficiali di grado medio e inferiore nel conflitto". E' quanto si legge nel bollettino quotidiano dell'intelligence britannica sul conflitto in corso in Ucraina, nel quale si fa riferimento in particolare ai "comandanti di brigata e battaglione" ma anche ai "giovani ufficiali". "La perdita di gran parte della generazione piu' giovane di ufficiali professionisti aggraverà probabilmente gli attuali problemi nella modernizzazione del suo approccio al comando e al controllo", afferma il bollettino, ed è "probabile che i gruppi tattici di battaglione che vengono ricostituiti in Ucraina dai sopravvissuti di più unità siano meno efficaci a causa della mancanza di leader giovani".

Ore 7.32: "Russi entrati alla periferia di Severodonetsk"

Le forze russe sono entrate alla periferia nordorientale e sudorientale di Severodonetsk, nell'Ucraina orientale. Lo hanno riferito le autorità militari ucraine della provincia di Luhansk, precisando che la città è stata bombardata dall'aviazione militare. Inoltre due civili sono stati uccisi e cinque feriti da un colpo di artiglieria caduto all'interno di un cortile dove un gruppo di persone stava preparando un pasto. Intensi combattimenti si registrano anche a Lysychansk.





