Militari Usa, "abbiamo ucciso un mostro": la segnalazione fatta sparire, era un alieno?

30 maggio 2022 a

a

a

All’improvviso è tornata di attualità una segnalazione su un presunto mostro che sarebbe stato stato ucciso e nascosto in Afghanistan dal governo degli Stati Uniti. La vicenda era emersa nell’agosto del 2016, quando uno YouTuber di nome Marzulli aveva pubblicato un video in cui parlava con un uomo che si spacciava per un soldato americano, identificato solo come Mr. K. Questa persona affermava di essere stato presente durante il massacro di un mostro alto quasi 4 metri, con i capelli rossi e le mani a sei dita che viveva sulle montagne dell’Afghanistan.

Usa: Biden commosso a memoriale Uvalde, con sua moglie depone una corona di fiori

Lo chiamavano il “gigante di Kandahar”: secondo il racconto del presunto soldato, questo essere avrebbe ucciso un compagno con una lancia, salvo poi soccombere a causa del fuoco prolungato delle forze speciali americane. L’uccisione del gigante sarebbe avvenuta nel 2002, quando l’esercito era impegnato in aspre battaglie con i talebani nella provincia di Kandahar. Secondo Marzulli quella creatura era un Nephilim, menzionato nei libri della Genesi e nell’Antico Testamento come essere di stazza e forza insolitamente grandi. Gli studiosi della Bibbia concordano però sul fatto che i racconti dei Nephilim fossero soltanto metafore e non basati sulla realtà.

"I loro microchip...". Armi russe, Biden ha fregato Zelensky? La scoperta che cambia la guerra

Adesso Snopes, popolare sito web che si occupa di sfatare i miti, ha contattato il Dipartimento della Difesa americano in merito al presunto incidente del “gigante di Kandahar” per archiviare una volta per tutte questa storia. Il Dipartimento ha risposto che non è in possesso di “alcuna documentazione o informazione su un membro delle forze speciali ucciso da un gigante a Kandahar”. Marzulli in risposta ha continuato a sostenere che il governo americano stia nascondendo questa storia per impedire che la verità delle profezie bibliche si manifesti al grande pubblico: “Le persone hanno il diritto di sapere queste cose”.

"Possono colpire obiettivi anche in Russia". Mlrs, i lanciarazzi di Biden verso Kiev: guerra mondiale?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.