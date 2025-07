Afghanistan, il surreale video dei talebani: un'esecuzione? No, spot per turisti Usa

Un video surreale, quello rilanciato dai talebani. Se a primo acchito sembra essere il filmato di una cruda esecuzione, man mano che i secondi scorrono si capisce che invece si tratta di un video promozionale. Lo scopo? Invitare i turisti americani a visitare l’Afghanistan. Tutto vero. "Dopo aver liberato il nostro Paese da voi, ora vi invitiamo a visitarlo come ospiti o turisti", è l'appello di uno degli uomini. Il filmato, che dura una cinquantina di secondi, è diventato subito virale sui social tanto da essere condiviso anche da diversi canali vicini ai talebani.

In ogni caso il filmato è alquanto surreale. Qui si vede uno degli ostaggi, a cui viene scoperto il viso, alzare il pollice, sorridere a favore di telecamera ed affermare: "Benvenuti in Afghanistan". L’autore del video è Yosaf Aryubi, che secondo la testa inglese The Independent gestisce l’agenzia turistica Raza Afghanistan. In un altro filmato pubblicato di recente, i toni sono gli stessi dello spot turistico: "Il business del riscatto non è così fruttuoso come lo fanno sembrare sulla Cnn. Soprattutto quando si diventa amici degli ostaggi", si legge nella caption a corredo del post.