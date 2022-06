Regina Elisabetta, terrore in aereo: i 15 minuti che hanno tenuto il mondo col fiato sospeso

01 giugno 2022 a

Tanta paura per la Regina Elisabetta mentre era in volo sul suo jet privato: il velivolo diretto a Londra si sarebbe trovato nel mezzo di una tempesta con tanto di fulmini. Per questo motivo l'aereo da 13 posti è stato costretto a rinviare l'atterraggio, considerato poco sicuro, e ha quindi girato intorno alla capitale per circa 15 minuti prima di fare un nuovo tentativo. La Sovrana arrivava da Aberdeen.

Alla fine il pilota è riuscito ad atterrare con successo al secondo tentativo alla Raf Northolt, dopo aver lasciato l'aeroporto di Aberdeen intorno alle 13. La notizia, riportata dal Sun, è stata confermata ieri sera da un portavoce di Buckingham Palace: "Il volo della Regina è stato ritardato a causa di un temporale. Sono state seguite tutte le procedure corrette e non ci sono stati problemi di sicurezza".

Dopo l'atterraggio, Elisabetta è stata portata a Windsor. Aveva trascorso gli ultimi giorni a Balmoral prima delle celebrazioni del Giubileo di platino previste per questo fine settimana. Il suo jet privato Embraer 135 sarebbe decollato nel bel mezzo di una tempesta dopo le 13. Un'ora e mezza dopo c'è stato l'atterraggio alla Raf Northolt, a nord-ovest di Londra. Una decisione saggia quella di rinviare l'atterraggio, come riferito da un esperto al Mirror: "In circostanze come questa meglio non correre rischi, è giusto non atterrare se ci sono i fulmini".

