India, precipita aereo diretto a Londra: a bordo 242 persone, è l'inferno

Una sciagura aerea si è verificata nella mattinata di oggi, giovedì 12 giugno, all’aeroporto di Ahmedabad, nell’India occidentale, dove un velivolo della compagnia Air India si è schiantato durante la fase di decollo. La notizia è stata diffusa dalle principali emittenti televisive locali, che al momento non hanno fornito dettagli ufficiali sul numero di vittime o feriti.

L'aereo era diretto a Londra, all'aeroporto di Gatwick, quando ha incontrato delle difficoltà poco dopo l’avvio della corsa sulla pista. Le immagini trasmesse mostrano resti del velivolo avvolti dalle fiamme, con colonne di fumo nero che si innalzano sopra l’area dell’aeroporto, segnalando l’entità del disastro. Il velivolo, infatti, si sarebbe schiantato su un dormitorio per medici.

Secondo la Direzione Generale dell'Aviazione Civile indiana (Dgca) a bordo si trovavano 244 persone, di cui 230 passeggeri, 2 piloti e 10 membri dell'equipaggio. Al momento non si hanno notizie delle cause dell'incidente, ma gli esperti suggeriscono che il grande carico di carburante necessario per un volo intercontinentale potrebbe avere peggiorato l'incendio post-schianto, complicando gli sforzi di salvataggio.

Si tratta del primo incidente in assoluto di un Boeing 787. Lo riporta Sky News citando il database dell'Aviation Safety Network. Il 787 Dreamliner è un aereo widebody bimotore. Secondo quanto riportato dal sito web della Boeing, il modello ha effettuato più di cinque milioni di viaggi nei 14 anni trascorsi dal suo primo volo passeggeri. Secondo il sito web flightradar24, ne sono stati consegnati più di 1.000 a decine di compagnie aeree. Stando alle prime informazioni l'aereo ha interrotto i contatti con la torre di controllo pochi secondi dopo il decollo. Secondo i dati di Flight Radar riportati dai media indiani e dalla Bbc, in quel momento il velivolo era a un'altezza di appena 625 piedi, pari a circa 200 metri. Tutti i servizi di soccorso locali sono stati messi in stato di allerta operativa. I passeggeri, informa Air India, risultano essere 159 cittadini indiani, 53 britannici, 7 portoghesi e un canadese. Lo schianto ha causato "vittime" anche a terra.

#PlaneCrash: Air India's AI171 (Ahmedabad- London) with around 242 passengers on board has reportedly crashed near #Ahmedabad (AMD) airport during take off.



Official confirmation awaited.#Aviation pic.twitter.com/7qmPfIwaaw — The Chennai Skies (@ChennaiFlights) June 12, 2025