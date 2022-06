Regina Elisabetta, "sempre alla stessa ora": il segreto svelato, dietro a quella finestra...

01 giugno 2022 a

Prima la routine del sonno, adesso quella mattutina. Con il Giubileo di Platino che sta ormai per iniziare, ogni dettaglio della vita della Regina Elisabetta viene passato al setaccio. E così Nia Dalton per il Mirror ha condotto un esperimento: quello di ricostruire le abitudini di Sua Maestà e di riprodurle il più fedelmente possibile per vedere che cosa si prova. Ovviamente ci sono stati dei piccoli intoppi, dato che soltanto la regina può disporre di camerieri, assistenti e chef.

Ogni mattina Sua Maestà si sveglia alle 7.30, sempre nello stesso modo: la cameriera personale entra dopo aver leggermente bussato alla porta e poggia un vassoio con tè, latte e due biscotti al cioccolato fondente accanto al suo letto. Mentre consuma la pre-colazione, la regina si rilassa ascoltando il programma Today su BBC Radio Four e la sua cameriera prepara il bagno mattutino. Alle 8 Sua Maestà si immerge nell’acqua e intanto un assistente sceglie e dispone l’abito che indosserà per la giornata.

Alle 8.30 viene invece servita la colazione vera e propria. Nonostante abbia a disposizione chef di livello mondiale, spesso la regina opta per una semplice ciotola di cereali o per un toast alla marmellata. In occasioni speciali chiede qualcosa di più elaborato, come uova strapazzate con salmone affumicato e una grattugiata di tartufo. Alle 9 scatta l’ora del suonatore di cornamusa, che la regina ascolta ogni mattina nei giorni feriali affacciandosi dalla finestra. Nia Dalton ha riprodotto tutto ciò più o meno fedelmente: il risultato è stato che è arrivata a lavoro con 90 minuti di ritardo, segno che questa routine è adatta alle regine ma non ai comuni mortali.

