Nigeria, sanguinoso attacco in una chiesa cattolica: almeno 50 morti

05 giugno 2022 a

a

a

Sono almeno 50 le vittime dell'attacco sferrato nella chiesa di San Francesco a Owo, nello stato nigeriano di Ondo, da un commando di uomini armati. Lo riferisce il quotidiano di Lagos, The Nation Newspaper. Tra le vittime anche donne e bambini, scrivono i media. Diversi i feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale in gravissime condizioni. La Nigeria "non si arrenderà mai al male e alla gente malvagia", non importa quale sarà "il prezzo da pagare", ha detto il presidente Muhammadu Buhari commentando il sanguinoso attacco di domenica 5 giugno.

Video su questo argomento New York, Frank James arrestato per la sparatoria in metropolitana: come lo hanno beccato

In un comunicato pubblicato dal suo portavoce Femi Adesina, Buhari ha condannato l'azione e i suoi responsabili, che a suo dire sono attesi "da pene eterne sulla Terra e nell'aldila'". "Solo anime provenienti dagli inferi potevano concepire e portare a termine un atto così crudele", ha aggiunto il presidente nigeriano.

"Uccidete e terrorizzate". Isis, nuova ondata di attentati "grazie" all'Ucraina: dove vogliono colpire, perché siamo in pericolo

Sono ancora in corso le indagini per capire quanto accaduto. Dalle prime indiscrezioni sembra che siano stati usati esplosivi, ma non solo. Il sito Nigerian Tribune riferisce che "la maggior parte delle persone è stata colpita da colpi di arma da fuoco". Motivo per cui il numero di morti potrebbe essere più alto e alcuni decessi sarebbero avvenuti in ospedale, mentre gli autori della strage avrebbero rapito il prete e alcuni fedeli.

"Cosa studiavano nell'Istituto incendiato". Proprio poche ore dopo il supermissile... Slavina russa, ipotesi sabotaggio a Tver'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.