Ucraina, le notizie in diretta. Johnson scatena gli M270: perché può cambiare tutto nella guerra, cosa possono colpire

La guerra si fa sempre più cruenta. I russi tentato di sfondare definitivamente a Est per mettere le mani sull'intero Donbass. Intanto Boris Johnson si espone sempre di più in prima linea per difendere il territorio dell'Ucraina dall'invasione russa. Londra ha infatti annunciato di voler inviare all'esercito di Volodomyr Zelensky, lanciarazzi con u raggio di 80 chilometri. Il tutto per tentare di contrastare l'avanzata dei russi. La battaglia più dura però si combatte a Severodonetsk. I russi ne controllavano il 70 per cento. Poi in 48 ore è arrivato il contrattacco ucraino che di fatto ha diviso in due la città adesso divisa tra i russi e l'esercito di Kiev.

Ore 09.53 Il Regno Unito fornirà missili con gittata di 80 chilometri

Il Regno Unito fornirà all'Ucraina lanciarazzi con una gittata di 80 chilometri per contrastare l'offensiva russa. Lo ha confermato oggi il Ministero della Difesa britannico. Questi sistemi di lanciarazzi multipli, gli M270 Mlrs, "aumenteranno significativamente le capacità delle forze ucraine", ha affermato il dicastero in un comunicato.

Ore 8.57 Kiev: "Severodonetsk sotto attacco russo, colpite città vicine"

Continua l’assalto russo su Severodonetsk, nella regione di Luhansk, dove le forze armate di Mosca stanno lanciando colpi di mortaio e di artiglieria contro i soldati ucraini che difendono la città. Lo riferisce l’esercito ucraino,

08.44 Intelligence britannica: russi puntano su Sloviansk

Mentre domenica 5 giugno le truppe russe hanno colpito con un raid missilistico la ferrovia a Kiev, "nel tentativo di interrompere la fornitura di materiale militare agli ucraini, il Donbass continua a essere teatro di pesanti combattimenti nella città di Severedonetsk e i russi continuano a spingere verso Sloviansk nel tentativo di accerchiare le forze ucraine". Così l'intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra.

08.35 Kiev: 31.250 i soldati russi uccisi nell'invasione

Sono circa 31.250 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che dopo 103 giorni di conflitto si registrano anche 213 caccia, 176 elicotteri e 551 droni abbattuti.

Ore 7.17 Cieli chiusi: Lavrov cancella la visita a Belgrado

Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov è stato costretto ad annullare una sua visita programmata in Serbia dopo che una serie di Paesi dell’Europa dell’Est non ha concesso il passaggio al suo aereo. A chiudere i cieli sono stati la Bulgaria, la Macedonia del Nord e il Montenegro. Belgrado ha mantenuto in questi mesi una linea di fedeltà al Cremlino.



Ore 06.19 La Casa Bianca sostiene sforzi Italia per stop guerra

L’amministrazione Biden sostiene gli sforzi dei suoi alleati e partner, compresa l’Italia, per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha riferito all’Ansa un portavoce della Casa Bianca, rispondendo alla domanda su come il governo Usa considera la proposta italiana in quattro punti per il cessate il fuoco in Ucraina e per mettere fine al conflitto attraverso un accordo negoziato.



Ore 05.36 Ucraina: allerta Usa, navi russe in movimento con "grano rubato"

Gli Stati Uniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in Africa, che navi russe piene di quello che un cable del dipartimento di Stato americano definisce "grano ucraino rubato" potrebbero essere dirette verso di loro

Ore 01.18 Ucraina: Regno Unito conferma invio lanciarazzi a Kiev

Il Regno Unito fornirà all’Ucraina lanciarazzi con un raggio di 80 chilometri per contrastare l’offensiva russa. Lo ha annunciato il ministero della Difesa. Questi sistemi M270 MLRS "aumenteranno significativamente le capacità delle forze ucraine", ha affermato il ministero in una nota. La decisione è stata presa in "stretto coordinamento" con Washington. "Se la comunità internazionale mantiene il suo sostegno, l’Ucraina può vincere", ha osservato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace.



