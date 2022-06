Ucraina, le notizie in diretta. Mar Nero, "navi russe in ritirata a 100 km dalle coste"

07 giugno 2022 a

Si entra nel 104eszimo giorno di guerra. La Russia aumenta il livello dell'offensiva in Donbass, in particolare a Severodonetsk e nella regione di Donetsk. Alta tensione diplomatica tra l'Italia e il Cremlino, con il richiamo e i duri messaggi consegnati all'ambasciatore Razov. Gli ucraini hanno difficoltà nel maneggiare i nuovi armamenti. Prima bozza di accordo sulle consegne del grano.

Ore 09.20 Navi russe si ritirano da costa ucraina

Le navi della flotta di Mosca del Mar Nero si sono ritirate a oltre 100 chilometri dalle coste per proteggersi dagli attacchi delle forze di Kiev con missili e droni: lo conferma la Marina ucraina. Nel tentativo di riprendere il controllo delle parti nord-occidentali del Mar Nero, i russi avevano schierato sistemi missilistici costieri nelle regioni della Crimea e di Kherson, ha aggiunto la Marina, che rimarca come comunque che la minaccia di attacchi missilistici dal mare rimane assai concreta.

Ore 09.06 Severodonetsk, massicci attacchi in corso

Pesanti combattimenti in corso nella città dell’Ucraina orientale di Severodonetsk, dove le truppe russe continuano il loro brutale e spietato assalto: lo conferma l’esercito di Kiev nel suo rapporto operativo della mattina, citato dal Guardian. Secondo lo Stato maggiore, le truppe ucraine hanno respinto gli attacchi russi nelle città di Nahirne, Berestov, Krynychne e Rota e avrebbero anche colpito alcune unità militari di Mosca nella regione di Kherson, nel Sud del Paese, e depositi di munizioni nella regione di Mykolayiv, sempre nel meridione del Paese. L’ultimo aggiornamento fornito dal capo militare regionale del Lugansk Sergiy Gaidai rimarca come gli attacchi dell'invasore verso Novookhtyrka e Voronove sarebbero stati respinti

Ore 08.45 Zelensky, colloqui a zero

"I colloqui con la Russia sono a livello zero. Zero", spiega e ribadisce Volodymyr Zelensky. Insomma, dopo 104 giorni di guerra, città distrutte e un bilancio terrificante in t

termini di vite, non ci sarebbe alcun tipo di iniziativa diplomatica tra le parti in causa per arrivare alla fine di questo conflitto.

Ore 8.12 Intelligence Uk: Kiev riprende alcune aree di Severodonetsk

Stando al consueto bolletino dell'intelligence britannica le forze ucraine hanno riconquistato parti di Severodonetsk, "ma le forze russe continuano a occupare i distretti orientali". Lo spiega nell'aggiornamento sul conflitto l'intelligence di Sua Maestà, aggiungendo che "il più ampio piano" di Mosca "continua a essere quello di tagliare l'area di Severodonetsk da nord e da sud".

Ore 07.45 Usa: Mosca prova a intimidire giornalisti delle testate americane

Gli Usa accusano Mosca di tentativi di intimidazione nei confronti della stampa americana che opera sul territorio russo. Le accuse seguono di poco la convocazione da parte del Cremlino di alcuni corrispondenti di testate a stelle e strisce. I giornalisti sono stati chiamati "a presentarsi al ministero degli esteri russo per spiegare loro le conseguenze della politica ostile da parte del loro governo nella sfera dei media", accusa il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price. "Voglio essere chiaro, il Cremlino è impegnato in un assalto in grande stile alla libertà dei media e al loro accesso all’informazione", ha concluso.

Ore 06.33 Michel: Russia usa stupro come arma di guerra

"Abbiamo avuto notizie che le forze russe usano la violenza sessuale come arma di guerra. La violenza sessuale è un crimine di guerra. Un crimine contro l’umanità. Una tattica di tortura, terrore e repressione. Atti vergognosi in una guerra vergognosa. Questi crimini devono essere portati alla luce del giorno ed essere perseguiti senza impunità": così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Ore 04.08 Ucraina, inziato recupero cadaveri Azovstal

La Russia ha iniziato a consegnare i corpi dei soldati ucraini uccisi nelle acciaierie Azovstal, la fonderia nella città distrutta di Mariupol, una resistenza disperata simbolo della difesa contro l'invasione di Mosca. Decine di corpi recuperati dall'enorme complesso bombardato sono stati riconsegnati a Kiev: iniziati i test del Dna per l'identificazioni. Il tutto viene confermato da Maksym Zhorin, comandante militare ed ex capo del reggimento Azov, che era tra le unità ucraine che difesero l'impianto per quasi tre mesi prima della resa.

Ore 03.12 Nyt: soldati usano traduttore Google per nuove armi Usa

Le armi inviate dalla Nato e dagli Usa raggiungono viaggiano più veloci dell'addestramento dei soldati ucraini. Già, poiché non hanno la formazione necessaria, le forze della resistenza per comprendere i meccansismi di funzionamento delle armi ricorrono a Google translate. Lo scrive il New York Times, che spiega come l'addestramento dei soldati nell'usare le nuove tecnologie sia un grosso ostacolo nell'organizzazione della resistenza.

Ore 02.48 I militari ucraini: servono più lanciarazzi per bloccare i russi

Per avere una possibilità di sconfiggere la Russia, Kiev necessita di almeno 60 sistemi lanciarazzi multipli (Mlrs), molti di più di quelli promessi finora da Stati Uniti e Regno Unito: lo spiega al Guardian il tenente colonnello Oleksiy Arestovych, consigliere militare di Volodymyr Zelensky.

