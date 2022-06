Regina Elisabetta, il dettaglio segreto sul balcone: cosa significa il simbolo sul cappello

08 giugno 2022 a

Anche durante il Giubileo di Platino per i suoi 70 anni di regno, la Regina Elisabetta ha voluto il principe Filippo con sé, venuto a mancare lo scorso anno alla veneranda età di 99 anni. Durante l'ultimo giorno di celebrazioni del Giubileo, Queen Elizabeth indossava un completo verde brillante, impreziosito dalla spilla della sua bisnonna sulla giacca e un cappello in tinta al completo con una spilla nera. Proprio quest'ultima è stato il simbolo per ricordare il marito.

Tradizionalmente, le spille da lutto sono indossate dai membri della famiglia reale dopo la morte di un familiare. Ecco quindi la Regina che non poteva mancare di sfoggiarla proprio al centro del suo cappello. Anche un altro componente della famiglia ha voluto ricordare Filippo, Kate Middleton ha infatti indossato un paio di orecchini che la Regina Elisabetta aveva portato il giorno del suo funerale.

Un ricordo che rimane vivo nei cuori della famiglia reale e che li accompagna anche in celebrazioni così importanti. Elisabetta incontrò per la prima volta il suo futuro marito, il Principe Filippo di Grecia e Danimarca, nel 1934. Elisabetta, allora solo tredicenne, disse di essersi innamorata di Filippo e iniziò uno scambio di lettere con lui. Il fidanzamento destò critiche: Filippo non era di statura economica adeguata, era nato all'estero e aveva sorelle sposate con aristocratici tedeschi legati al Nazismo. Solo anni dopo, la Regina Madre ammise al suo biografo che Filippo era un gentiluomo inglese. Elisabetta e Filippo si sposarono nel 1947 e da lì in poi non si separarono mai più.

