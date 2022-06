Ucraina, le notizie in diretta. Mar Baltico, 60 navi russe: "Stato di massima allerta", l'esercitazione spaventa il mondo

09 giugno 2022 a

a

a

Siamo entrati nel 106esimo giorno di combattimenti in Ucraina. La situazione soprattutto a Severodonetsk si fa sempre più drammatica. Anche per l'Onu le conseguenze del conflitto si fanno sempre più disastrose. Volodymyr Zelensky afferma che da parte della Russia di Vladimir Putin non vi è alcuna intenzione di trattare o negoziare. A Mariupol la situazione sanitaria è disperata.

Ore 09.22 Mosca, manovre nel Mar Baltico con 60 navi

Circa 60 navi della marina militare russa sono state schierate nel Mar Baltico per una esercitazione per sorvegliare e difendere le infrastrutture marittime e le basi della regione di Kaliningrad. La conferma arriva direttamente dal Ministero della Difesa russo citato dall'agenzia Interfax. "Prima dell'inizio delle manovre, la Flotta del Baltico ha tenuto una serie di esercitazioni per mettere le forze in stato di massima allerta". L'esercitazione ordinata da Mosca coinvolge circa 60 navi di superficie, motoscafi e navi di supporto, più di 40 aerei ed elicotteri e fino a 2.000 armi e pezzi di hardware militare e specializzato della Flotta Baltica. Si apprende che l'operazione durerà fino al prossimo 19 giugno.

Ore 09.02 Severodonetsk, bombardata fabbrica Azot: all'interno 800 civili

Bombardato per due volte dai russi, tra la serata di mercoledì e la notte scorsa, l'impianto chimico Azot a Severodonetsk. All'interno della struttura si trovano circa 800 civili, 200 dipendenti e circa 600 residenti, che hanno trovato in Azot un riparo e un rifugio. Almeno due officine sono state colpite, tra cui una per la produzione di ammoniaca. Il tutto viene riferito dal capo dell'amministrazione militare regionale del Lugansk Sergiy Gaidai, le cui parole sono state rilanciate da Ukrinform. Per ora nessuna informazione sulla sorte dei civili. Dentro la fabbrica ci sarebbero anche alcune unità militari ucraine che, secondo i combattenti filorussi, sarebbero arretrati in seguito all'assalto dell'esercito russo a Severodonetsk.

Ore 08.44 Canada, restrizioni a industrie chimiche e petrolifere russe

Il Canada annuncia il divieto di fornire una serie di servizi per le industrie chimiche e petrolifere russe: lo conferma il ministero degli Esteri canadese. Le nuove restrizioni includono il divieto di 28 tipi di servizi per il funzionamento delle industrie petrolifere, del gas e chimiche, compresa la manutenzione, la gestione, la contabilità e la pubblicità. Questi settori rappresentano circa il 50% delle entrate finanziarie del bilancio russo e, stando a quanto sostenuto dal ministero degli Esteri canadese, "le misure ridurranno le opportunità per la Russia e serviranno da deterrente nel proseguimento della guerra in Ucraina", concludono le autorità locali.

Ore 08.02 Washington: invio nuovi lanciarazzi solo dopo formazione di militari ucraini

Gli Usa, che hanno annunciato la spedizione di quattro sistemi di artiglieria di precisione Himars in Ucraina, vogliono assicurarsi che i soldati ucraini abbiano familiarità con i loro sistemi prima di inviarne altri, ha affermato mercoledì il capo del ministero. Occorre formare gli operatori, ma anche i militari che si occupano della manutenzione, oltre agli ufficiali e ai sottufficiali, ha spiegato. La Casa Bianca ha annunciato la scorsa settimana l'invio di quattro sistemi Himars.

Ore 07.12 Mosca: servizi ucraini preparano operazione false flag a Sumy

I servizi segreti ucraini starebbero preparando un attacco con sostanze chimiche a Sumy per poi incolpare Mosca dell’accaduto, un’operazione di quelle che vengono chiamate "false flag": questo è quanto sostiene il colonnello Mikhail Mizintsev, le cui parole sono state riportate da Ria Novosti, agenzia di stampa russa molto vicina, o meglio appiattita sulle posizioni del Cremlino e di Vladimir Putin.

Ore 05.51 Kiev: dal 24 febbraio oltre 1100 attacchi aerei contro le truppe russe

Kiev fa sapere di aver lanciato oltre 1.100 attacchi aerei contro l'esercito russo dal 24 febbraio, inizio della guerra. Lo riferisce il comando dell'aeronautica ucraina, secondo quanto rilanciato dal sito the Kyiv Independent. Tra gli obiettivi colpiti l'equipaggiamento militare russo, le truppe e i centri logistici utilizzati dagli invasori russi.

Ore 04.44 Guterres: invasione russa deve finire

"L'invasione russa dell'Ucraina deve finire. Ma finché ciò non accadrà, abbiamo bisogno di un'azione immediata: dobbiamo portare stabilità ai mercati alimentari ed energetici globali; abbiamo bisogno di rendere immediatamente disponibili risorse per aiutare i paesi e le comunità più povere": così su Twitter il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

Ore 04.00 Usa: continueremo a fornire le armi a Kiev necessarie per vincere

Gli Usa sono pronti a continuare a fornire all'Ucraina le armi e le attrezzature necessarie per vincere la guerra contro la Russia: lo garantisce il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. "Siamo preoccupati per ogni atto di aggressione commesso dai russi, per ogni centimetro di territorio ucraino che hanno occupato, distrutto, bombardato. Ecco perché siamo così impegnati a fornire agli ucraini le armi e gli strumenti necessari in modo che possano resistere all'avanzata delle forze russe dove possono respingerle", ha concluso Sullivan.

Ore 03.31 Zelensky: Severodonetsk, in corso battaglia molto feroce

Volodymyr Zelensky ha rimarcato nella serata di mercoledì 8 giugno che i difensori ucraini della città di Severodonetsk, in Donbass, hanno inflitto grosse perdite alle truppe russe. "Stanno combattendo una battaglia feroce, molto feroce", ha rimarcato.

Ore 02.12 Mariupol, russi cercano di far rientrare al lavoro medici ultraottantenni

A Mariupol da un punto di vista sanitario la situazione è drammatica. A lanciare l'allarme è il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andriushchenko: "C'è una catastrofica carenza di medici in città", ha messo nero su bianco su Telegram, per poi aggiungere che "i soldati russi stanno cercando di convincere i medici pensionati ultraottantenni a ritornare al lavoro". La città è pienamente sotto controllo russo.

Ore 01.44 Russia schiera altri tank a sud di Zaporizhzhia

La Russia ha schierato altri 30 carri armati T-62 a Vasylivka, un villaggio a circa 35 chilometri a sud di Zaporizhzhia, nel Sud dell'Ucraina: lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa ucraino, Oleksandr Motuzianyk, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

