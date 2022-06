Angela Merkel, "cosa c'è dietro i tremori". La rivelazione: al primo incontro con Zelensky...

10 giugno 2022 a

Angela Merkel ha parlato in pubblico per la prima volta da quando Olaf Scholz ha preso il suo posto come cancelliere. In particolare, ha avuto un faccia a faccia con il giornalista dello Spiegel Alexander Osang sul palco del teatro Berliner Ensemble, a Berlino, in occasione della presentazione del libro "Qual è allora il mio Paese?", una raccolta dei suoi discorsi edita dalla Aufbau. Durante il colloquio, la Merkel ha parlato anche della sua vita privata, raccontando di avere trascorso cinque settimane in totale relax sulle spiagge del Baltico. "Nessuno mi ha contattata", ha detto riferendosi alla guerra in Ucraina e all'ipotesi di una sua eventuale mediazione con Putin.

In ogni caso le vacanze sul Baltico, come lei stessa ha spiegato, l'avrebbero aiutata sia mentalmente che fisicamente. Per qualche tempo, infatti, l'ex cancelliera ha avuto a che fare con dei brutti tremori, comparsi per la prima volta in pubblico nel 2019 durante un incontro col presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La Merkel ha spiegato che all'origine c'era lo stress per la perdita della madre e una scarsa idratazione. Temendo che i tremori diventassero sempre più frequenti, soprattutto a causa della pressione dell'ultimo periodo, la politica tedesca avrebbe deciso - da quel momento in poi - di fare tutti gli incontri da seduti.

Adesso però la Merkel starebbe meglio, anche se è "ancora alla ricerca del suo percorso come cancelliera fuori servizio". Parlando delle sue vacanze in Italia proprio mentre scoppiava la guerra in Ucraina, la Merkel ha detto: "Non posso non viaggiare più per il resto della mia vita, qualsiasi cosa succeda nel mondo". Dopo 16 anni alla guida della Germania, insomma, vorrebbe solo riposarsi. Pur esprimendo solidarietà all'Ucraina, poi, l'ex cancelliera non ha rinnegato il suo veto all’ingresso di Kiev nella Nato nel 2008, perché secondo lei il Paese all'epoca non era pronto e Putin non ne sarebbe stato felicissimo.

