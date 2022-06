Ucraina, la guerra in diretta: Severodonetsk nella morsa russa, "sono tutti in trappola"

13 giugno 2022 a

Attacco massiccio dei russi a Severodonetsk: il giorno numero 110 della guerra in Ucraina si apre con l'offensiva nella città-chiave per la conquista del Donbass. L'esercito invasore ha distrutto il ponte che collega l'area a Lysychansk, rendendo di fatto impossibile l'evacuazione dei civili ucraina. Severodonetsk sempre più come Mariupol, la Azot come la Azovstal.

Ore 8.31: Bas, "Per Kiev e i Balcani adesione rapida alla Ue"

"L'Ucraina e gli Stati dei Balcani occidentali hanno bisogno di una chiara prospettiva di adesione. Dovremmo fare del nostro meglio per sostenere questo processo, L'incertezza fa il gioco di Putin. Un'adesione rapida rafforzerebbe inoltre la nostra sicurezza, L'Ue è un progetto di pace". Così Baerbel Bas, presidente del Bundestag, in una intervista a La Repubblica. Quanto all'Italia "è un partner europeo estremamente importante. Ecco perché una delle mie prime visite a Roma,. Dobbiamo rafforzare il nostro partenariato, sull'onda del piano di azione congiunto. Alla luce della guerra, abbiamo più che mai bisogno di un'Europa unita", ha aggiunto.

Ore 8.20: Mosca, "Con Vaticano dialogo aperto e riservato"

Mosca accoglie con favore gli sforzi di mediazione del Vaticano nel conflitto in Ucraina, mantenendo "un dialogo onesto e fiducioso su una serie di argomenti". Così alla Ria Novosti Alexei Paramonov, direttore del Primo Dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo. "La dirigenza vaticana ha ripetutamente dichiarato la propria disponibilità a fornire ogni possibile assistenza per raggiungere la pace e porre fine alle ostilità in Ucraina. Queste affermazioni sono confermate nella pratica. Manteniamo un dialogo aperto e riservato su una serie di questioni, principalmente legate alla situazione umanitaria in Ucraina", ha detto il diplomatico.

Ore 8.17: Gb, "Attraversamento del fiume Severodonetsk determinante"

Nei prossimi mesi, le operazioni di attraversamento del fiume Severskij Donets, a Severodonetsk, probabilmente saranno tra i fattori determinanti più importanti per il corso della guerra. Lo sostiene il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo rapporto. Il settore centrale chiave, lungo 90 km, della prima linea russa nel Donbass si trova a ovest del fiume Siverskyy Donets e per raggiungere il successo nell'attuale fase operativa della sua offensiva nel Donbass, la Russia "dovrà completare ambiziose azioni di fiancheggiamento o condurre attraversamenti d'assalto del fiume. Le forze ucraine sono spesso riuscite a demolire i ponti prima di ritirarsi", mentre i russi "hanno faticato a mettere in atto il complesso coordinamento necessario per condurre con successo l'attraversamento dei fiumi quando sotto il tiro del fuoco".

Ore 8.06: "Russi tengono accerchiati ucraini a Severonedonetsk"

L'esercito russo, con il supporto dell'artiglieria, è riuscito ad assaltare la strategica città di Severodonetsk e tiene accerchiate le restanti truppe ucraine nell'area. E' la valutazione dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, il cui ultimo rapporto e' concentrato sull'offensiva alla città, la cui conquista potrebbe dare ai russi il controllo dell'intera regione di Lugansk. "Il nemico ha avuto relativamente successo", perché non ha espulso completamente le truppe ucraine e, quindi, "la battaglia continua", si legge sulla pagina Facebook dei vertici militari ucraini. Pertanto, "le forze di occupazione sono concentrate su operazioni offensive per circondare le truppe ucraine nelle aree di Severodonetsk e (nella città gemella) Lysychansk, e per bloccare le rotte logistiche da Bakhmut", un'altra città della zona. "Gli invasori hanno spostato più di 80 unità di armi ed equipaggiamento militare, inclusi veicoli corazzati pesanti e sistemi di artiglieria, nelle citta' di Kreminna e Starobilsk", sempre vicino a Severodonetsk.

Ore 7.41: "Mosca ha distrutto il ponte tra Severodonetsk e Lysychansk"

La Russia ha distrutto un ponte che collega Sevierodonetsk alla sua città gemella, Lysychansk, di fatto tagliando una possibile via di evacuazione dei civili. In realtà l'esplosione del ponte Proletarski, da un lato impedisce l'approvvigionamento dei difensori dell'impianto di Azot, dall'altro ostacola l'avanzata russa verso Lysychansk. Nella foto diffusa sia dai filo-russi che dall'agenzia ucraina Unian si possono vedere il ponte crollato e diversi carri armati e veicoli blindati distrutti su ogni lato. Il governatore del Lugansk Serhiy Gaidai ha confermato l'esplosione del ponte, ipotizzando che e' probabile che le truppe russe intensificheranno i loro attacchi per prendere la città già da oggi.

Ore 4.07: "Massiccio attacco russo contro Severodonetsk"

"La Russia vuole isolare completamente Severodonetsk" e l'Ucraina teme un massiccio attacco "per prendere la città" entro 48 ore. Lo afferma il governatore ucraino della regione di Lugansk, Serguii Gaidai. "La situazione a Severodonetsk è estremamente difficile". "Il nemico ha concentrato la maggior parte dei suoi sforzi nella regione settentrionale di Lugansk", dove "usa l'artiglieria su larga scala e, sfortunatamente, ha un vantaggio di 10 a uno", ha spiegato su Facebook Valeri Zalouzhny, il comandante capo dell'esercito ucraino. "Continuiamo a mantenere le nostre posizioni", ha comunque assicurato, affermando che "ogni metro di terra Ucraina è coperto di sangue - ma non solo il nostro, ma anche quello dell'occupante". Mosca afferma di avere "distrutto ieri un grande magazzino" di armi fornite dagli occidentali.

