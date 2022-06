Ucraina, la guerra in diretta. "Stanno sfondando": l'annuncio dello Stato Maggiore ucraino fa scattare l'allarme

14 giugno 2022 a

La guerra non accenna a fermarsi. Dopo più di tre mesi di combattimenti, l'esercito ucraino si ritrova a dover fare i conti con munizioni che scarseggiano e con una battaglia che logora sempre di più gli uomini di Kiev. Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ha chiesto alla Germania un intervento concreto sul fronte militare con l'invio di nuove armi più efficaci per la battaglia. Il braccio di ferro tra Kiev e Berlino dura ormai da giorni. Sul fronte armi è arrivato intanto il semaforo verde dagli Stati Uniti che si impegnano nuovamente ad inviare munizioni e tutto ciò che è necessario per la guerra. Intanto sullo scacchiere i russi proseguono l'avanzata verso Karkiv.



Ore 8.25 Peskov: sanzioni un boomerang per l'Occidente

Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, sottolinea che la Russia è "un Paese troppo grande perché la guerra economica e le sanzioni occidentali contro di essa non si trasformino in un boomerang". Secondo il portavoce del Cremlino, le restrizioni e le sanzioni introdotte contro la Russia stanno influenzando i prezzi di energia e cibo. «Vediamo i risultati degli errori di molti Paesi, che si manifestano nell’inizio della crisi alimentare», ha sottolineato Peskov.



Ore 7.30 Kiev: esercito russo cerca di sfondare

"In direzione di Severodonetsk, nella regione di Luhansk, le truppe russe hanno rafforzato la propria presenza, trasferendo nell’area degli insediamenti Kreminna - Rubizhne due gruppi tattici di battaglione. Con il supporto dell’artiglieria, l’esercito russo ha effettuato operazioni d’assalto a Severodonetsk, cercando di prendere piede nella parte centrale della città", fa sapere lo Stato Maggiore ucraino.



Ore 7.10 Battaglia aerea nel sud dell'Ucraina

Secondo il comando militare di Kiev - citato dal Kyiv Independent - i russi hanno sferrato un attacco con elicotteri negli oblast di Mykolaiv e Kherson ma "sono stati respinti dalle forze ucraine".



Ore 7.05 Zelensky chiede armi moderne all’Occidente

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato l’occidente a inviargli armi "moderne per arginare il terrificante costo umano inflitto dalle truppe russe, poiché la città chiave di Severodonetsk da martedì è isolata dal resto dell’Ucraina, dopo la distruzione dell’ultimo ponte di collegamento". Zelensky ha ribadito òa necessità di ricevere armamenti, mentre Kiev riporta che dai 100 ai 300 dei suoi uomini vengono uccisi ogni giorno. "Solo l’artiglieria moderna garantirà il nostro vantaggio" ha aggiunto, dicendosi fiducioso nella capacità del suo esercito di "liberare il territorio, comprese Mariupol e Crimea".

Ore 3.30 Austin, impegno Usa per fornire armi necessarie

Gli Stati Uniti sono impegnati sia sul fronte dell’Indo-Pacifico, per garantire che sia libero e aperto, sia per garantire che l’Ucraina abbia tutte le armi necessarie "per difendersi da una guerra non provocata". Lo ha detto, secondo quanto riferisce il Pentagono, il segretario alla Difesa Usa, Lloyd J Austin, durante la sua visita a Bangkok. A Bruxelles, dove parteciperà alla riunione dei ministri Nato della Difesa, "il mio primo punto sarà la convocazione della terza riunione del gruppo di contatto sulla difesa dell’Ucraina: un’occasione importante per riunire il nostro gruppo di partner di tutto il mondo, sempre di più, per assicurare che stiamo fornendo all’Ucraina ciò di cui ha bisogno in questo momento. Ascolteremo direttamente i leader ucraini, guidati dal mio buon amico e omologo Oleksii Reznikov, e lavoreremo per intensificare i nostri sforzi condivisi per soddisfare i requisiti prioritari dell’Ucraina per difendersi", ha dichiarato Austin.

Ore 02.40 Kiev, russi avanzano verso Kharkiv

I russi stanno avanzando, anche se lentamente, nella regione di Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina che si trova nel nord del Donbass. A constatarlo è il capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, durante un intervento televisivo.



Ore 00.30 Zelensky: costo umano battaglia Severodonetsk è terrificante

"Il costo umano della battaglia per Severodonetsk è molto alto, è semplicemente terrificante» per gli ucraini. Lo ha dichiarato nel suo discorso quotidiano su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Abbiamo a che fare con il Male assoluto, non abbiamo altra scelta se non andare avanti e liberare il nostro territorio", ha esortato rinnovando l’appello all’Occidente per la fornitura di armi.

