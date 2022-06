Ucraina, la guerra in diretta. Macron a Kiev, le prime parole. "Le prossime settimane saranno molto difficili"

16 giugno 2022 a

Nella giornata di guerra numero 113, gli occhi dell'Ucraina e dell'Occidente sono puntati sulla missione a Kiev del premier tedesco Olaf Scholz, dell'italiano Mario Draghi e del presidente francese Emmanuel Macron. Dal governo di Volodymyr Zelensky, il timore è che i tre leader europei arrivino per imporre un cessate il fuoco. "Cercheranno di raggiungere una sorta di Minsk 3 - ha detto Aleksyi Arestovych, consigliere di Zelensky -, diranno che dobbiamo porre fine alla guerra che sta causando problemi alimentari e problemi economici". "Diranno che russi e ucraini stanno morendo, che dobbiamo salvare la faccia a Putin, che i russi hanno commesso errori, che dobbiamo perdonarli e dare loro la possibilità di tornare nella comunità internazionale". Tutte condizioni che Kiev non sarebbe, al momento, disposta ad accettare.

Ore 8.55: Macron, "Saranno settimane molto difficili"

"Samo qui a Kiev per inviare un messaggio di unità dall'Europa". Sono queste le prime parole di Emmanuel Macron appena arrivato in treno a Kiev, insieme al premier italiano Mario Draghi e al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il presidente francese ha voluto sottolineare come "le prossime settimane saranno molto difficili".

Ore 8.35: Macron, Draghi e Scholz arrivati a Kiev

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il Presidente francese, Emmanuel Macron, e il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, sono arrivati a Kiev.

Ore 8.14: Kiev, "sino a 500 militari uccisi al giorno"

Sino a mille militari ucraini vengono uccisi o feriti ogni giorno nei combattimenti contro le forze russe nel Donbass. Lo ha dichiarato David Arakhamia, uno tra i principali consiglieri del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e responsabile dei negoziati con la Russia. Secondo il funzionario, ogni giorno tra 200 e 500 militari ucraini perdono la vita in azione: una stima assai superiore rispetto a quella fornita all'inizio di questo mese dal presidente Zelensky, che aveva invece stimato sino a un centinaio di decessi tra le forze armate ogni giorno. Arakhamia ha dichiarato al sito web statunitense Axios che l'Esercito ucraino ha reclutato un milione di uomini, ed è in grado se necessario di reclutarne altri due milioni. Il funzionario ha ribadito però che le forze Ucraina scontano una grave carenza di armamenti e munizioni. Quanto alla possibilità di negoziati con la Russia, Arakhamia ha dichiarato che "la nostra posizione negoziale al momento è piuttosto debole, e non vogliamo sederci al tavolo delle trattative da questa posizione. Dobbiamo ribaltare il quadro in qualche modo". Questa settimana Arakhamia ha guidato una delegazione del governo ucraino a Washington per sollecitare la Casa Bianca e il Congresso Usa ad accelerare gli invii di armi all'Ucraina, e a classificare la Russia uno Stato sponsor del terrorismo.

Ore 7.39: "Raid russo su Sumy, 4 morti"

Quattro persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite nella notte in un attacco aereo russo su un sobborgo della città di Sumy, nel Nord dell'Ucraina. Lo ha riferito l'amministrazione locale, citata dal Guardian. Il governatore regionale, Dmytro Zhyvytskyi, non ha specificato l'obiettivo dell'attacco, avvenuto nel distretto di Dobropillia.

Ore 7.14: Zelensky, "grato agli Usa per il supporto"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso gratitudine nei confronti degli Stati Uniti per l'ulteriore supporto militare e sostegno umanitario annunciato da Washington. "Ho avuto un'importante conversazione con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo rafforzamento della nostra difesa, un nuovo pacchetto di supporto da un miliardo di dollari. Questi sono la difesa costiera, l'artiglieria, i moderni sistemi missilistici", ha dichiarato il presidente ucraino tramite un videomessaggio diffuso nella serata di ieri. "Aspetterò. Sono grato per questo supporto, e' particolarmente importante per la nostra difesa nel Donbass", ha aggiunto Zelensky. Il capo di Stato ucraino ha poi ringraziato Washington per aver mobilitato l'aiuto di tutti i partner nei confronti di Kiev. "C'e' anche un nuovo pacchetto di sostegno umanitario per l'Ucraina: un quarto di miliardo di dollari Usa. Abbiamo anche discusso con il presidente Biden della situazione tattica sul campo di battaglia e di come accelerare la nostra vittoria. Sanzioni, politica, cooperazione economica: ci stiamo preparando a nuovi passi", ha assicurato Zelensky.

Ore 7.02: Draghi-Macron-Scholz verso Kiev, vertice in treno nella notte

I leader europei di Italia, Francia e Germania stanno per arrivare a Kiev. Dopo una lunga notte in treno, Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz saranno tra poco nella capitale dell'Ucraina dove incontreranno il Presidente, Voloiymyr Zelensky. Durante il lungo viaggio di oltre dieci ore, che dalla frontiera polacca li ha portati a Kiev, i tre hanno avuto un lungo colloquio informale nella cabina del Presidente francese. Draghi (la delegazione italiana si trovava in testa al treno) ha attraversato l'intero convoglio per raggiungere la cabina di Macron.

Ore 6.39: Russia, "negoziare con gli Usa l'estensione del trattato sulle armi nucleari"

La Russia e gli Stati Uniti devono negoziare l'estensione del trattato 'Start' finalizzato a limitare o a diminuire gli arsenali di armi di distruzione di massa, come le armi nucleari. Lo ha detto giovedì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso di una intervista all'agenzia di stampa Ria. E' una questione importante per la sicurezza globale, ha aggiunto, sottolineando che l'operazione militare russa in UCRAINA non è un buon motivo per evitare di parlarne. Rispondendo a una delucidazione su una possibile guerra nucleare, Peskov ha risposto di credere "che oggi i media dovrebbero essere abbastanza professionali da non porre domande del genere, e coloro che vengono intervistati dovrebbero essere abbastanza saggi da non rispondere a tali domande". La Russia, ha aggiunto, spera che gli Stati Uniti e i paesi occidentali abbiano abbastanza buon senso da non portare la situazione in UCRAINA a un confronto diretto con l'uso delle armi nucleari.



Ore 6.01: Mediatore, "Posizione negoziale Kiev abbastanza debole"

Davyd Arakhamia, negoziatore ucraino per i colloqui di pace con la Russia, attualmente in stallo, ha descritto la posizione negoziale di Kiev come "abbastanza debole". Per questo motivo "non vogliamo sederci al tavolo" in questo stato di cose ma "dobbiamo invertire la rotta in qualche modo", ha aggiunto parlando ad Axios. Nonostante i negoziati siano congelati, la delegazione Ucraina, ha aggiunto Arakhamia, ha dialogato telefonicamente con la parte russa una o due volte a settimana: "Entrambe le parti capiscono perfettamente che non c'è spazio per i negoziati adesso". L'Ucraina sta perdendo fino a 1.000 soldati al giorno, tra feriti e uccisi, nel Donbass dove la Russia sta avanzando, Kiev ha reclutato un milione di persone ad oggi e ha il potenziale per due milioni, ha aggiunto.

Ore 5.34: Biden, 1,2 miliardi in assistenza e sicurezza a Kiev

"Questa mattina ho parlato con il Presidente Zelensky per discutere della brutale guerra in corso con la Russia". Cosi' il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un messaggio su Twitter. "Ho ribadito il nostro impegno a sostenere l'Ucraina e ho condiviso il fatto che gli Stati Uniti stanno fornendo oltre 1,2 miliardi di dollari in assistenza umanitaria e in sicurezza".





