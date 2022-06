Russia, al Forum economico mostrano questa mappa: come disegnano l'Ucraina, sconcerto generale

16 giugno 2022 a

E' iniziato ieri il Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). Una sorta di Davos russa, che si tiene periodicamente. Anche se quest'anno, per ovvi motivi, sono previsti meno delegati e non mancano momenti di imbarazzo. Previsto per domani, venerdì 17 giugno, il discorso di Putin. La 25esima edizione del Forum, che durerà fino a sabato 18 giugno, ha uno slogan piuttosto eloquente: “Nuove opportunità in un nuovo mondo”.

Ieri, nella prima giornata del Forum, a catturare l'attenzione è stata soprattutto una mappa geografica modificata, nella quale alcune zone dell'Ucraina - come sottolineato dal Messaggero - risultano già di dominio russo. Nelle carte, in particolare, è stata raffigurata una possibile divisione amministrativa nei prossimi 3-5 anni che comprende distretti territoriali corrispondenti alle quattro regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Secondo fonti ucraine, i funzionari russi sarebbero ormai subentrati ai separatisti locali nel Donbass e avrebbero ridisegnato pure il sistema educativo sul modello russo.

Intanto ieri c'è stato anche un importante colloquio telefonico tra Putin e Xi Jinping, che si erano sentiti per l'ultima volta il 25 febbraio scorso, praticamente all'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Nel corso della telefonata, il leader cinese avrebbe fornito rassicurazioni a Mosca sul sostegno di Pechino ma avrebbe anche provato a far ragionare lo zar, invocando una "soluzione responsabile" per la crisi ucraina.

