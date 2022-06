Ucraina, la guerra in diretta: che fine hanno fatto i due militari americani scomparsi

18 giugno 2022 a

Si combatte ancora a Severodonetsk, ma l'attenzione nel giorno di guerra in Ucraina numero 115 l'attenzione del mondo si concentra su quanto accaduto a Bruxelles da un lato e San Pietroburgo dall'altro. Iniziato ufficialmente il percorso di adesione all'Unione europea di Kiev, mentre al Forum economico russo il presidente Vladimir Putin ha annunciato "la fine dell'Occidente". Intanto, da Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato la necessità di trattare con il Cremlino perché l'obiettivo della guerra "non deve essere schiacciare la Russia".

Ore 8.23: Missili russi sulla regione di Odessa

Nella notte la regione di Odessa è stata attaccata dall'esercito russo con missili da crociera, i razzi sono stati abbattuti dalla contraerea Ucraina: lo ha riferito il Comando operativo Sud di Kiev citato da Unian. "Due missili Onyx lanciati dal complesso costiero nel territorio della Crimea occupata sono stati distrutti in aria dall'unita' di difesa aerea", si legge nella nota del Comando.

Ore 7.32: "Attacco russo alla raffineria di Kremenchuk"

Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale Dmitry Lunin, l'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico contro la raffineria e le infrastrutture di Kremenchuk, nella regione di Poltava. "Kremenchuk è di nuovo sotto attacco nemico. Tra i 6 e gli 8 missili russi hanno colpito raffinerie e infrastrutture. Sono possibili altri attacchi", ha scritto Lunin su Telegram.

Ore 7.11: Londra, "rinnovato sforzo russo per avanzare in Donbass"

"Nelle ultime 48 ore, la Russia ha probabilmente rinnovato i suoi sforzi per avanzare a sud di Izium, con l'obiettivo di avanzare più in profondità nella regione di Donetsk e di circondare la zona di Severodonetsk da nord". E' l'ultimo bollettino aggiornato degli 007 britannici rispetto alla situazione sul campo in Ucraina.

Ore 6.22: Gli ex militari Usa vivi e catturati dai separatisti

Alexander Drueke e Andy Tai Huynh, i due ex militari statunitensi scomparsi in Ucraina la scorsa settimana, sono vivi e sono stati catturati dalle forze russe. Lo riferisce Fox News, spiegando che l'emittente televisiva russa "Rt" ha trasmesso venerdì 17 giugno un filmato in lingua inglese, in cui i due veterani mandano un messaggio alle rispettive famiglie. Drueke, ex sergente dell'Esercito, conferma nel video di essere "vivo, e spero di tornare a casa non appena sarà possibile", rivolgendosi alla madre. Nel servizio trasmesso dai canali televisivi russi, inoltre, si afferma che i due sarebbero stati catturati dalle milizie separatiste del Donbass.

Ore 00.02: Zelensky, "la candidatura all'Ue una conquista storica"

"Siamo a un passo dall'inizio di un'integrazione a tutti gli effetti con l'Ue". La raccomandazione della Commissione europea "sulla candidatura e' una conquista storica di tutti coloro che lavorano per il nostro Stato". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio sui social. Il riferimento e' alla raccomandazione della Commissione al Consiglio Ue di assegnare all'Ucraina lo status di candidato all'adesione all'Ue. "Rimane solo da aspettare la decisione del Consiglio europeo la settimana", ha aggiunto Zelensky, secondo cui l'Ucraina "ha fatto tutto il possibile perché anche questo passo sia positivo". Per il presidente, Kiev "se lo merita" in quanto "i valori ucraini sono i valori europei. Le istituzioni ucraine mantengono la loro resilienza anche in condizioni di guerra".

