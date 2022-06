Ucraina, la guerra in diretta: Zelensky, la "provocazione" contro il filo-russo Yanukovich

25 giugno 2022 a

All'ingresso prossimo venturo dell'Ucraina nell'Unione europea corrisponde una resa militare nel Donbass, con la ritirata a Severodonetsk per riposizionarsi strategicamente a Sud. Il nuovo fronte della controffensiva ucraina, infatti, diventa la zona di Kherson.

Ore 7.54: "Kiev sta ridisegnando la difesa di Severodonetsk-Lysychansk"

"L'Ucraina sta probabilmente ridisegnando la sua difesa del settore di Severodonetsk-Lysychansk, mentre unita' armate russe continuano ad avanzare lentamente nel quadrante Sud": cosi' l'intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra in Ucraina.

Ore 7.46: Bombe sulla regione di Dnepropetrovsk

Una donna è rimasta ferita la notte scorsa a causa dei bombardamenti delle forze russe sulla regione di Dnepropetrovsk, nel sud dell'Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Valentin Reznichenko, secondo quanto riporta Unian. "Una notte di lunghi raid aerei... Le comunità di Shirokovskaya e Zelenodolsk sono state colpite dall'artiglieria. Una donna di 60 anni è rimasta ferita a Zelenodolsk. Una casa di campagna è stata danneggiata", ha scritto Reznichenko.

Ore 3.32: L'ex residenza di Yanukovich diventerà un parco

L'ex residenza di Victor Yanukovich, presidente filorusso dell'Ucraina dal 2010 al 2014, sarà trasformata in un parco nazionale. Il Consiglio dei Ministri di Kiev - come riporta il Kiev Independent - ha approvato la richiesta del Ministero dell'Ambiente di creare un parco-monumento di arte paesaggistica di importanza nazionale sul territorio della residenza governativa "Mezhyhirya", che si estende su 340 acri e che è residenza statale dal 1935. Per anni, i luoghi visitati da vari statisti sono stati inaccessibili agli ucraini. "Il Ministero dell'Ambiente sta avviando il processo ufficiale di trasformazione della Residenza Governativa di Mezhyhirya in un parco-monumento statale. Spero che nel prossimo futuro il luogo preferito dei turisti ucraini e stranieri nella regione di Kiev diventi un'area protetta" ha affermato il ministro Ruslan Strelets.

Ore 00.03: Blinkne, "la Russia ha già perso"

"L'Ucraina si sta difendendo con grande coraggio e resilienza. La Russia ha già perso". Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, parlando a margine di una serie di eventi sulla sicurezza alimentare a Berlino. "L'obiettivo di Putin era eliminare l'Ucraina, un paese indipendente e sovrano. Ha fallito. Un'Ucraina indipendente e sovrana durerà molto più a lungo di Putin", ha ribadito il segretario di Stato americano. "Quanto alla sua campagna militare, le forze russe hanno fallito pesantemente nel tentativo di catturare Kiev", ha detto ancora Blinken. "Le piccole conquiste della Russia sono state tutt'altro che decisive e hanno avuto un costo straordinariamente alto. Decine di migliaia di soldati russi sono stati uccisi o feriti dall'inizio dell'aggressione e la Russia continua a perdere un gran numero di carri armati, aerei, navi, equipaggiamenti e munizioni", ha sottolineato.

