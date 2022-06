Ucraina, la guerra in diretta. "A torso nudo": Johnson e Trudeau deridono Putin al G7

26 giugno 2022 a

Severodonetsk ormai è caduta nelle mani dei russi. Gli ucraini tentano di resistere ancora a Est ma le forze armate dello zar a quanto pare avrebbero gioco facile nell'avanzata verso Ovest. La Russia intanto sta cercando di trascinare nel conflitto anche la Bielorussia. Solo ieri Lukashenko ha fatto sapere che il blocco sulla enclave di Kaliningrad ha il sapore "di una dichiarazione di guerra". Parole forti che possono fare esplodere il conflitto anche sul fronte bielorusso.

Ore 20.24 "Bloomberg", bozza dichiarazione comune su sostegno a tempo indeterminato

Il G7 fornirà sostegno a tempo indeterminato all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto si legge in una bozza della dichiarazione comune che dovrebbe essere adottata al termine del vertice del G7, in corso al castello di Elmau in Baviera da oggi al 28 giugno. Nel documento, visionato da "Bloomberg", i capi di Stato e di governo dei Paesi del Gruppo dei sette affermano l'impegno a continuare a fornire "sostegno finanziario, umanitario, militare e diplomatico" all'Ucraina e a rimanere al suo fianco "per quanto sarà necessario".

Ore 19.15 Kiev, i russi hanno rubato 400mila tonnellate di grano

Dall'inizio della guerra a oggi, i russi hanno "rubato" almeno 400.000 tonnellate di grano all'Ucraina: lo ha detto il vice ministro per le politiche agricole di Kiev, Taras Vysotskyi, secondo quanto riporta Kiev Independent. Prima dell'invasione, ha precisato Vysotskyi, l'Ucraina aveva 1,5 milioni di tonnellate di grano nei territori che sono adesso occupati dalle truppe russe. "Abbiamo ricevuto informazioni da residenti di quelle aree su esportazioni di grano che in totale ammontano a 400.000 tonnellate", ha aggiunto l'esponente di governo.

Ore 18.35 Spagna: l'ingresso dell'Ucraina mai stato sul tavolo e non lo è

"Voglio chiarire a chi pensa che uno dei motivi dell'aggressione illegale della Russia contro l'Ucraina sia proprio quell'ingresso (ovvero quello di Kiev nella Nato): non è vero. Fa parte di una campagna di disinformazione. Non è mai stato sul tavolo, né lo è ora.". Lo ha detto a El Pais il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares. "La Nato è un'alleanza difensiva, non offensiva" ha ribadito, spiegando che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non sarà nella capitale spagnola. "Zelensky è invitato. Se avesse deciso di venire, ovviamente, lo avremmo accolto a braccia aperte. Ma ha già detto che parteciperà in videoconferenza".

Ore 18.00 Blinken: attacco russo a Kiev per "terrorizzare ucraini"

"Terrorizzare le persone", "terrorizzare gli ucraini". Questo sarebbe stato lo scopo dei missili russi su Kiev secondo il segretario di Stato americano Anthony Blinken in un'intervista alla CNN. Intanto il vicesindaco di Kiev, Mykola Povoroznyk, ha confermato che una persona è stata uccisa e che sono almeno sei i feriti, in seguito all'attacco, e ha affermato che il missile ha colpito vicino al luogo di un attacco simile a fine aprile.

Ore 17.30 G7, le battute di Trudeau e Johnson contro Putin

Non è mancato qualche momento di leggerezza al tavolo dei sette grandi riuniti a Schloss Elmau per discutere della guerra e di temi globali. "Teniamo la giacca? La togliamo?" ha chiesto il premier britannico Boris Johnson al momento di sedersi con i colleghi riuniti fino a martedì per il vertice sotto presidenza tedesca. A Johnson ha risposto il premier canadese, Justin Trudeau, suggerendo di attendere la foto di famiglia - poi scattata dai leader in giacca, ma senza cravatta - per assumere un tono più informale. "Dobbiamo far vedere che siamo più forti di Putin", ha rilanciato allora il premier britannico. "E allora avremo diritto ad una dimostrazione di equitazione a torso nudo", ha replicato Trudeau, con chiaro riferimento alle foto che ritraevano il presidente russo a cavallo nel 2009. "Niente di meglio dell'equitazione" è intervenuta la presidente della Commissione Europea, senza fare riferimento al discorso dell'abbigliamento.

Ore 17.00 I ribelli parlano di più di 120 "mercenari" a Lisichansk

I ribelli filorussi a Lugansk parlano di "mercenari dalla Polonia e più di 120 britannici, francesi e americani" a Lisichansk, presa d'assalto dai filorussi della sedicente Repubblica popolare di Lugansk. Lo dice secondo Tass Vitaly Kiselev, che per l'autoproclamata repubblica svolge il ruolo di viceministro degli Interni.

Ore 16.00 Razzi russi su Kiev, un morto e quattro feriti

Il nuovo bilancio ufficiale delle vittime dopo l'attacco missilistico russo stamane alla capitale Ucraina è di un morto e quattro feriti. Tra i feriti una bambina di sette anni, estratta dalle macerie dai soccorritori accorsi all'edificio colpito nel distretto di Shevchenkivskyi: i medici hanno riferito che la ragazzina è arrivata in ospedale cosciente anche se con numerose ferite, lividi e abrasioni. La bambina è stata operata, ora è in condizioni stabili e non in pericolo di vita. Lo riportano i media ucraini.

Ore 15.42 Zakharova definisce "mostruose" dichiarazioni di Johnson

Le dichiarazioni del primo ministro britannico Boris Johnson sull'Ucraina, ovvero che i tentativi di risolvere il conflitto porteranno solo a una maggiore instabilità nel mondo, sono "mostruose". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Ore 14.30 Filorussi di Lugansk: catturati 70 combattenti di Azot

L'ambasciatore dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk a Mosca, ha annunciato che "circa 70 combattenti" presenti nello stabilimento industriale Azot di Severodonetsk "sono stati fatti prigionieriW. Lo riporta la Tass

Ore 13.22 Mosca: colpiti centri di addestramento, uno al confine polacco

Le forze russe hanno colpito tre centri di addestramento militare nell'Ucraina settentrionale e occidentale, di cui uno vicino al confine polacco: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo in un comunicato. I bombardamenti sono stati effettuati con «armi ad alta precisione e missili Kalibr» da crociera, come spiega la nota del ministero.

Ore 12.55 Lavrov: l'Ucraina non ha una storia senza il popolo russo

"L'Ucraina ha cercato di costruire la sua sovranità cancellando la sua stessa storia. Ma non ha una storia senza il popolo russo, assolutamente nessuna": lo afferma il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in un tweet pubblicato dall'ambasciata russa nel Regno Unito.

Ore 12.30 Johnson e Macron: "Possibile invertire il corso della guerra, non è il momento di negoziare"

Il premier inglese Boris Johnson e il presidente francese Emmanuel Macron vedono la possibilità di "invertire le sorti della guerra", come riferisce l'ufficio stampa di Downing Street. I due leader si sono incontrati prima dell'inizio del G7. Johnson ha "messo in guardia" Macron sulle conseguenze di soluzione negoziale "in questo momento": il rischio è di prolungare "l'instabilità mondiale".

Ore 12.13 Biden: "Il G7 e la Nato uniti contro l'aggressione dell'Ucraina"

Il G7 e la Nato devono rimanere uniti contro l'aggressione russa dell'Ucraina, nonostante quanto previsto e auspicato da Mosca. Lo ha affermato il presidente Usa Joe Biden in Baviera, prima di un incontro bilaterale con il padrone di casa, il cancelliere Olaf Scholz, poco prima dell'inizio del vertice G7 al Castello di Elmau.

Ore 11.30 Kuleba: missile su Kiev, il G7 risponda con più sanzioni

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, ha pubblicato su Twitter le immagini della bimba estratta viva dalle macerie del palazzo bombardato oggi a Kiev e ha scritto: "Questo bambina ucraina di 7 anni dormiva pacificamente a Kiev fino a quando un missile da crociera russo ha fatto esplodere la sua casa. Molti altri in Ucraina sono sotto attacco. Il vertice del G7 deve rispondere con più sanzioni alla Russia e più armi pesanti per l'Ucraina. Il malato imperialismo russo deve essere sconfitto".

Ore 10.23 Il ministro della Difesa russo visita i militari in Ucraina

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato le postazioni di comando dell'esercito russo in Ucraina. Si tratta della prima visita di Shoigu dall'inizio dell'invasione.

Ore 08.45 Sindaco di Kiev: Mosca cerca di intimidirci prima di vertice Nato La Russia cerca di "intimidire gli ucraini" prima del vertice Nato con l'attacco missilistico conto Kiev: lo afferma il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko.

Ore 08.35 "Dopo Severodonetsk i russi puntano su Kramatorsk"

La conquista di Severodonetsk "è un risultato significativo nell'ambito dell'obiettivo ridotto di un'offensiva più mirata nel Donbass", rispetto all'iniziale "obiettivo di occupare la maggior parte dell'Ucraina". Ma, come sottolinea l'intelligence della Difesa britannica nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra, Severodonetsk "è solo uno dei numerosi obiettivi che la Russia dovrà raggiungere per occupare l'intera regione del Donbass. Tra questi, l'avanzata sul centro principale di Kramatorsk e la messa in sicurezza delle principali vie di rifornimento per la città di Donetsk".

Ore 7.10 Media: attacco missilistico su Kiev all'alba: almeno quattro esplosioni

Alcune esplosioni sono state sentite all'alba a Kiev. Lo riferisce il Kyiv Independent, che parla di tre deflagrazioni. Secondo quanto riportato sui social le esplosioni sarebbero state più numerose, almeno quattro, e sono state causate da missili da crociera russi: al momento non si sa se sono finiti sui bersagli o se sono stati intercettati dalla contraerea. L'allerta dell'attacco aereo è risuonata più volte nella notte nella capitale ucraina.



Ore 7.00 Vilnius, nessuna concessione alla Russia su Kaliningrad

Nessun passo indietro da parte di Vilnius. Continua quindi la fermezza verso la Russia: la Lituania non farà concessioni a Mosca sul transito sul suo territorio di merci soggette a sanzioni Ue e dirette all’exclave di Kaliningrad. Lo ha annunciato su Facebook il presidente lituano, Gitanas Nauseda. "È chiaro che la Lituania deve applicare e applicherà le sanzioni Ue".



Ore 6.10 Johnson a G7: "Sostenere Kiev perché vinca la guerra"

L’annuncio ("più fondi") e un appello al G7 ("sosteniamo Kiev"). Perché "l’Ucraina può vincere e vincerà" la guerra. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, facendo appello ai leader del G7 perché non rinuncino a sostenere Kiev e annunciando un rafforzamento del sostegno finanziario del suo Paese per aiutare l’Ucraina a far fronte all’invasione russa. Lo riferisce il Guardian.

Ore 5.45 Zelensky: riconquisteremo tutte le città, anche Severodonetsk

L’Ucraina "riconquisterà" le città che ha perso, anche Severodonestk. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso in video pubblicato sul suo canale Telegram. Il capo di Stato ha ammesso che questo momento è moralmente ed emotivamente difficile e ha affermato che nelle ultime 24 ore l’Ucraina è stata colpita da 45 missili e razzi russi.

