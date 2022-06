Kaliningrad, spunta il simbolo dell'orrore russo al confine

30 giugno 2022 a

L'ultima minaccia della Russia alla Lituania si sintetizza con una "Z", la zeta dell'orrore, simbolo del massacro degli ucraini da parte dell'armata russa. Come riporta in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il giornalista Jacopo Iacoboni, a Sovetsk, nell’oblast di Kaliningrad, l'exclave russa che è separata dalla Lituania solo da un fiume, è apparsa la "Z che hanno dipinto e reso ben visibile dalla Lituania". La foto è di Monika Jakutytė di LRT. E la dice lunga sul clima che si respira qui.

Nelle scorse settimane le autorità lituane hanno imposto il divieto di transito attraverso il loro territorio verso Kaliningrad di merci soggette a sanzioni da parte della Ue. Due giorni fa il Parlamento lituano ha approvato una legge che vieta l'importazione di gas russo. Il testo autorizza tuttavia l'utilizzo delle infrastrutture del Paese da parte dei fornitori russi che trasportano gas verso Kaliningrad.

Proprio oggi il premier spagnolo, Pedro Sanchez, in conferenza stampa all'inizio dell'ultimo giorno del vertice Nato di Madrid ha lanciato un allarme: "Le ambizioni espansioniste di Putin non si fermeranno all'Ucraina. Riguardano anche le repubbliche baltiche, Polonia, Lituania e altri Paesi che stanno bussando alle porte della Nato". E ha aggiunto: "Se la Finlandia e la Svezia aderiscono alla Nato non è per animo espansionista ma perché desiderano difendersi da una minaccia reale, ovvero la Russia guidata da Putin. Se non agiamo a difesa dell'Ucraina, il costo e il prezzo che pagheremmo nel presente e nel futuro sarebbe molto maggiore".

