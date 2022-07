Ucraina, la guerra in diretta: "Rafforzata la flotta nel Mar Nero", a cosa punta Putin

07 luglio 2022 a

Stanno per arrivare le ore di Sloviansk: la prossima battaglia-chiave nel Donbass avverrà nella città il cui sindaco ha nuovamente invitato i civili a scappare per mettersi in salvo. A conferma di come la morsa russa non agisca solo sull'Est dell'Ucraina, da Kiev fanno sapere che la flotta di Mosca nel Mar Nero è stata ulteriormente rafforzata.

Ore 7.49: "Flotta russa nel Mar Nero rafforzata"

La Russia ha rafforzato la sua presenza navale nel Mar Nero con cinque navi dotate di missili, due sottomarini e una nave d'assalto anfibia. Lo riferisce il comando operativo Sud delle forze armate dell'Ucraina in un post su Facebook, aggiungendo che la flotta ha 48 missili Kalibr.

Ore 7.29: Donetsk, "7 morti e 2 feriti per i bombardamenti russi"

E' di sette civili morti e due feriti il bilancio dei bombardamenti russi effettuati nelle ultime 24 ore nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale. Lo ha dichiarato questa mattina il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, sul proprio canale Telegram. "Il 6 luglio, i russi hanno ucciso sette civili del Donbass: tre a Toretsk, due ad Avdiivtka, uno a Kodem e uno a Siversk. Altre due persone sono rimaste ferite", ha scritto Kyrylenko, sottolineando che al momento è impossibile stabilire il numero esatto delle vittime a Mariupol e Volnovas, sotto il controllo russo.

Ore 6.48: Gb, "pesanti bombardamenti nel Donetsk ma scarsi progressi"

Ieri "ci sono stati altri pesanti bombardamenti lungo la linea del fronte di Donetsk, ma la Russia ha fatto pochi progressi": cosi' l'intelligence britannica nel suo bollettino quotidiano sulla guerra in Ucraina. "Le unità russe coinvolte nelle conquiste della scorsa settimana - si legge ancora - si stanno probabilmente riorganizzando".

Ore 6.29: "Truppe russe conducono assalti verso Slovyansk"

Le truppe russe cercano di condurre operazioni d'assalto in direzione di Slovyansk, nella regione di Donetsk, colpendo i villaggi circostanti con artiglieria pesante e lanciarazzi multipli. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook. "Nella direzione di Kharkiv, il nemico sta concentrando i suoi sforzi sul mantenimento delle linee occupate e sta cercando di condurre assalti su alcune sezioni della linea di contatto", si legge nel rapporto. "Nella direzione di Kramatorsk, il nemico ha bombardato le aree di Kryvya Luka, Kuzmynivka e Hryhorivka con cannoni e artiglieria a reazione. Nel tentativo di interrompere il funzionamento del sistema di controllo e comunicazione delle forze di difesa, il nemico utilizza attivamente complessi di guerra radioelettronica", afferma inoltre lo Stato maggiore. Nell'area di Dobryanka, nella regione settentrionale di Chernihiv, le forze armate ucraine riferiscono poi di aver quasi completamente distrutto un gruppo di sabotaggio e ricognizione dell'esercito russo, respingendone con successo l'assalto.

Ore 02.16: Sindaco di Sloviansk ai civili, "dovete evacuare"

Il sindaco di Sloviansk, Vadym Liakh, ha esortato i residenti rimasti a evacuare, poiché la città sembra essere il prossimo obiettivo della Russia nei suoi piani di conquista di Donetsk e l'evacuazione dei civili diventa sempre più difficile. Lo scrive The Kyiv Independent Dopo aver conquistato il 3 luglio la città di Lysychansk, l'ultima grande roccaforte Ucraina nella regione di Luhansk, la Russia dovrebbe concentrarsi sull'acquisizione del pieno controllo del di Donetsk.



