Principe Carlo, "quanti soldi ha preso dai Bin Laden": esplode lo scandalo

Un milione di sterline dai Bin Laden: il principe Carlo finisce di nuovo al centro di uno scandalo. Stando al Sunday Times, il primogenito della Regina Elisabetta avrebbe accettato una donazione dai fratellastri di Osama per la sua fondazione di beneficenza nel 2013. A quanto pare il futuro re d'Inghilterra si sarebbe impegnato in prima persona per facilitare il finanziamento: avrebbe incontrato a Londra Bakr bin Laden, il patriarca della famiglia, due anni dopo che Osama era stato ucciso dalle forze speciali americane in Afghanistan.

I consiglieri di Carlo, come spiega il Corriere della Sera, avrebbero suggerito al principe di restituire i soldi. Il timore era che la storia venisse allo scoperto, scatenando l'indignazione dei sudditi e del mondo intero. L'erede al trono, però, avrebbe risposto di sentirsi troppo in imbarazzo a ridare i soldi ai Bin Laden. Vero è che i fratellastri di Bin Laden, a differenza di Osama, non sono stati mai coinvolti in attività terroristiche. Ma lo scandalo resta. Un consigliere di Carlo, infatti, gli fece notare che "non ne verrà nulla di buono per nessuno". L'inizio del rapporto tra Carlo e i Bin Laden risale al giugno del 2001: i due si sarebbero conosciuto grazie a un principe saudita. Poi a ottobre dello stesso anno, un mese dopo l'attentato alle Torri Gemelle, il primogenito della Regina avrebbe invitato il fratellastro di Osama nella sua tenuta a Highgrove per discutere della fede islamica.

Non è la prima volta, comunque, che Carlo finisce nella bufera. Qualche mese fa, sempre il Sunday Times rivelò che il principe aveva accettato per la sua fondazione milione di euro in contanti forse dall’ex primo ministro del Qatar. L'anno scorso invece si è venuto a sapere che Carlo avrebbe concesso una onorificenza a un uomo d’affari saudita, con una cerimonia privata a Buckingham Palace, in cambio di una donazione alla sua Fondazione. Per Carlo, insomma, non si mette bene. E adesso che il regno di sua madre sta per finire, tutti si chiedono se sarà in grado di prendere il posto della tanto amata Elisabetta.