Vladimir Putin, “alle sue spalle…”: clamoroso, sta per finire la guerra?

L’élite russa inizia a essere in preda al panico. Il peso delle sanzioni sta diventando sempre più difficile da reggere, anche perché la guerra in Ucraina - entrata nel suo settimo mese - è in una fase di stallo: le truppe russe sono impantanate nel Sud e nell’Est del Paese, con timori sempre più crescenti per la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. Le forze di Mosca sono state accusate di averla trasformata in una base militare, aumentando il rischio di un disastro.

La novità è però un’altra: alle spalle di Vladimir Putin sarebbero iniziate le manovre per giungere a un negoziato di pace. Si ritiene che un documento sia stato fatto circolare tra le agenzie di intelligence occidentali: secondo il Mirror “un rappresentante della cerchia ristretta di Putin ha inviato un segnale sul desiderio di negoziare”. Non è ovviamente stato svelato il nome dell’alto funzionario che avrebbe inviato tale documento, ma ci si riferisce a lui come un “pilastro del regime russo”.

“È spesso il caso - ha affermato una fonte diplomatica di Kiev - come è successo nelle fasi finali della seconda guerra mondiale, che i funzionari di una parte preoccupata per il proprio futuro si avvicinino per trovare una soluzione”. La stessa fonte ucraina ha sottolineato che molti rappresentanti dell’élite russa hanno paura di perdere la libertà di vivere in Occidente, ma hanno troppa paura di ciò che potrebbe far loro Putin se uscissero allo scoperto.