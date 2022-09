William e Kate, "almeno la nonna...": cos'ha detto il figlio Louis su Elisabetta

11 settembre 2022 a

a

a

"Almeno la nonna è con il bisnonno ora": il principino Louis, figlio di William e Kate, avrebbe reagito così alla notizia della morte di Elisabetta. A raccontarlo sarebbe stata la mamma, diventata ora principessa del Galles, mentre stringeva le mani delle tante persone giunte davanti al Castello di Windsor. Lo riferisce l'Independent. Ieri William e Kate si sono fatti vedere insieme a Meghan e Harry dopo tanto tempo.

Dopo il lungo gelo fra i due fratelli, ieri c'è stato un riavvicinamento che ha colpito molti, sia dentro che fuori la famiglia reale britannica. I due, insieme alle mogli Kate e Meghan, sono usciti da Palazzo per ammirare i mazzi di fiori lasciati davanti all'ingresso del castello di Windsor in memoria e in onore della loro nonna e per ringraziare le migliaia di persone che si erano fermate lungo la strada che porta alla residenza.

Questa reunion a Windsor ha messo a tacere le voci secondo cui Carlo avrebbe chiesto ad Harry di non portare la moglie al castello di Balmoral per l'ultimo saluto alla regina. Intanto William e Kate saranno sempre più attivi sul fronte reale e pare che proveranno a modernizzare il sistema per dare un'idea di monarchia al passo coi tempi.