William d'Inghilterra travolto dal lutto: la morte assurda del suo migliore amico

Lutto doloroso per la famiglia reale inglese. Sunjay Kapur, 53enne migliore amico del principe William, è morto sul colpo dopo aver ingerito accidentalmente un'ape durante una partita di polo in Inghilterra. La puntura dell'insetto lo ha colpito in bocca, causandogli uno shock anafilattico culminato in un arresto cardiaco fatale.

Secondo le prime ricostruzioni, l'iniezione del veleno in una zona così sensibile avrebbe causato una violenta reazione allergica. Lo shock anafilattico è stato particolarmente grave. E ha determinato un gonfiore immediato e un improvviso blocco delle vie respiratorie, portando nel giro di pochi minuti all'arresto cardiaco. Stando a quanto sostengono gli esperti, Le punture d’ape in bocca rappresentano una delle forme più pericolose di reazione allergica, proprio perché il gonfiore può ostruire rapidamente il flusso d’aria nei polmoni. In questi casi, l'infarto è causato dall'improvviso calo della pressione sanguinia.