Kate Middleton-choc: come fotografa sua figlia Charlotte

I capelli biondi sbarazzini e un sorriso contagioso: la principessa Charlotte, la secondogenita di William e Kate, compie dieci anni e, per festeggiarla, i principi del Galles postano sul social network X una sua fotografia che in pochissime ore conquista il web non solo al di là della Manica.

Sono in molti, a Londra e dintorni, ad aver già eletto la piccola Charlotte come un’icona di stile, esattamente sulle orme di mamma Kate. Mai eccessiva, sempre impeccabile, all’insegna della tradizione epperò, al contempo, con un occhio di riguardo per le mode e le tendenze attuali, sia che si tratti di eventi ufficiali sia di scampagnate in aperta campagna. Charlotte (il sorriso, comunque, è quello di papà William) è nel cuore di milioni di britannici.