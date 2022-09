Biden: "Putin, non farlo". Pesante sospetto: cosa sta per succedere

17 settembre 2022 a

Il presidente Joe Biden ha lanciato un avvertimento al presidente russo Vladimir Putin, mettendolo in guardia da ogni tentazione di usare armi chimiche o nucleari. Il sospetto, infatti, è che lo zar, ormai in difficoltà per la controffensiva ucraina sul campo, possa utilizzare armi micidiali per cercare di dare una svolta alla guerra. "Non farlo, non farlo, non farlo - ha detto Biden durante una intervista sulla Cbs - o cambierai la guerra come mai dai tempi della Seconda guerra mondiale".

Quando l'intervistatore ha chiesto al presidente americano Biden quali sarebbero le conseguenze di una "mossa" azzardata di Putin, il presidente ha risposto: "Pensi che ti direi esattamente cosa succederebbe? Non te lo dico, naturalmente. Ma sarebbe consequenziale". "In quel caso diventeranno più reietti di quanto siano mai stati. E la risposta sarà determinata da ciò di cui saranno capaci", ha concluso.

Al momento Vladimir Putin è in difficoltà e isolato. Xi Jinping, maggiore alleato dello zar, durante il vertice di Samarcanda, ha espresso forte "preoccupazione" per la guerra in Ucraina. E ha confermato di non volere aiutare l'amico Putin dal punto di vista militare.

Intanto, "la Russia parteciperà al vertice del G20 sull'isola indonesiana di Bali a novembre. Lo ha dichiarato, come riporta la Tass, il presidente russo Vladimir Putin, aggiungendo di non aver ancora deciso se partecipare all'evento. "Lo esaminerò e prenderemo una decisione. La Russia parteciperà. In realtà, sono già stato a Bali. È un posto bellissimo, ma non è lo splendido scenario che conta qui. Vedremo come si evolverà la situazione nell'economia e in altri campi", ha aggiunto Putin. "Ho un invito a partecipare al vertice del G20. Me ne ha parlato il presidente del Paese ospitante durante una visita a Mosca".