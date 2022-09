Vittorio Feltri, sfuriata per la Regina Elisabetta: "Finalmente sepolta. E ora..."

19 settembre 2022 a

"Finalmente la regina Elisabetta è stata sepolta. Adesso per favore basta con i lunghi programmi televisivi che la celebrano come fosse la Madonna": lo ha scritto su Twitter Vittorio Feltri, commentando la copertura mediatica dei funerali della sovrana, che si sono svolti oggi alla presenza di tutta la famiglia reale e di diversi leader mondiali, tra cui Joe Biden. Il fondatore di Libero ha ricevuto non pochi commenti di approvazione. "Applausi", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Sono d'accordo con lei".

In ogni caso, non è la prima volta che Feltri parla della regina e della famiglia reale sul suo profilo Twitter. Qualche giorno fa, per esempio, ha scritto: "Non so voi, ma a me della lite tra Harry e William non importa un tubo". Il riferimento è alle ostilità tra i due fratelli, figli di Carlo e Diana. E' risaputo, infatti, che le cose tra di loro hanno iniziato a non andare bene dal momento in cui Harry ha deciso di lasciare il Regno Unito e la sua famiglia per trasferirsi negli Usa con la moglie e i figli.

"Seppellite questa povera regina e che sia finita", ha scritto invece il 13 settembre, cinque giorni dopo la notizia della morte della sovrana. L'invito a smettere di parlare sempre dello stesso argomento era stato fatto dal direttore anche qualche giorno prima, il 10 settembre: "Adesso però facciamola finita con la morte della regina Elisabetta".