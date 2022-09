Regina Elisabetta, "Charlotte in lacrime? Ecco la verità": la voce al veleno

20 settembre 2022 a

Charlotte, la figlia di Kate e William sarebbe scoppiata a piangere al funerale della bisnonna, la Regina Elisabetta. Ma su questa foto che ha fatto il giro del mondo si sono sollevati dei dubbi. Come abbiamo ricordato ieri, Kate Middleton ha preteso che i bambini accompagnassero il feretro della Regina nel suo ultimo viaggio insieme al resto della famiglia. E in tanti hanno visto sul volto della piccola della Royal Family un velo di commozione per la scomparsa della bisnonna.

Ma qualche voce maligna ha fatto sapere che probabilmente quell'espressione della bimba sarebbe dovuta a un granello di sabbia sugli occhi.

Una circostanza che avrebbe fatto lacrimare gli occhi della piccola di casa Windsor. Secondo il Daily Mail questo spiegherebbe l’atteggiamento freddo di Kate che non si scompone davanti alla figlia in difficoltà. Dalla foto non è chiaro quanto è successo, ma è indubbio che i royal baby si siano commossi nel salutare per l’ultima volta la bisnonna. Insomma i tabloid inglesi avanzano dubbi sul dolore di corte, ma a giudicare dall'ondata di commozione che ha investito l'intera Gran Bretagna e l'intera casa reale, la morte della Regina ha lasciato un segno inequivocabile di smarrimento su tutto il Regno Unito.