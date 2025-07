"Carlo è un Re uscente": voci clamorose, chi accoglierà Macron

Domani, 8 luglio, William e Kate Middleton accoglieranno a Windsor il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, in una visita di Stato che segna un evento diplomatico significativo. Sorprendentemente, non saranno Re Carlo III e la regina Camilla a ricevere gli ospiti, ma i principi di Galles, in quella che gli esperti interpretano come una “prova generale” per il loro futuro ruolo di sovrani. Secondo fonti, questa mossa suggerisce che Carlo III, affetto da problemi di salute, potrebbe essere considerato un “re uscente”, preparando il terreno per il passaggio di responsabilità a William e Kate.

La coppia accompagnerà i Macron in una passeggiata in carrozza da una base aerea a ovest di Londra fino al castello di Windsor, dove si uniranno al re e alla regina per una cerimonia con guardia d’onore, inni nazionali, una sfilata militare e un pranzo ufficiale. Buckingham Palace non ospiterà l’evento a causa di lavori di ristrutturazione.Kate, nonostante i recenti problemi di salute legati al cancro, sta riprendendo gradualmente gli impegni pubblici, come dimostrato dalla sua presenza al Trooping the Colour 2025. Tuttavia, la sua assenza al Royal Ascot ha sollevato preoccupazioni, anche se il Palazzo ha rassicurato sul suo impegno a bilanciare doveri pubblici e vita privata. Questo evento rappresenta un momento cruciale per Kate, simbolo del futuro della monarchia britannica, e sottolinea il ruolo sempre più centrale dei principi di Galles.