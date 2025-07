Russia, trovato morto l'ex ministro Starovoit: stamattina era stato rimosso da Putin

Starovoit era stato rimosso dall'incarico con decreto presidenziale proprio nella mattinata di lunedì 7 luglio. Il motivo della decisione del capo dello Stato non era indicato nel documento. Starovoit era a capo del ministero dei Trasporti dal maggio 2024. Prima di essere nominato ministro dei Trasporti, Starovoit è stato governatore della regione russa di Kursk , al confine con l’Ucraina, dal 2019 al 2024.

Morto l'ex ministro russo, Roman Starovoit . L'ex titolare dei Trasporti è stato trovato privo di vita nella città di Odintsovo, all'interno della sua auto. Secondo quanto ha riferito la rappresentante del Comitato Investigativo della Federazione Russa, Svetlana Petrenko , si tratterebbe di suicidio. "Oggi, nel distretto urbano di Odintsovo, è stato trovato il corpo dell'ex ministro dei Trasporti Roman Vladimirovich Starovoit, con una ferita da arma da fuoco, nella sua auto personale. Gli organi della Direzione principale del Comitato Investigativo per la Regione di Mosca stanno lavorando sul posto, accertando le circostanze dell'accaduto. L'ipotesi principale è il suicidio", ha dichiarato secondo quanto riportato dall'agenzia Tass.

Secondo il canale Telegram 112, citato da Meduza, l’ex vice di Starovoit e suo successore come governatore di Kursk, Alexey Smirnov, avrebbe testimoniato contro di lui. Smirnov è attualmente agli arresti per un caso penale che riguarda appropriazione indebita di oltre un miliardo di rubli dal bilancio regionale durante la costruzione di strutture difensive lungo il confine con l’Ucraina. Al posto di Starovoit, il presidente russo Vladimir Putin ha nominato Andrei Nikitin. In precedenza lo zar aveva incontrato Nikitin al Cremlino, dove gli aveva proposto il passaggio a un nuovo incarico.