Compra un suv elettrico? Quando scopre quanto ci mette a caricarsi... il video virale

Prima acquista un Suv elettrico di ultimissima generazione e poi scopre che per ricaricarlo servono oltre quattro giorni. A raccontare il curioso accaduto, in un video YouTube che è diventato virale, è lo stesso uomo che ha fatto l'acquisto del nuovo modello Hummer EV del 2023 alla cifra di 80.000 euro e che si è accorto del problema solo dopo, quando il Suv era già parcheggiato nel suo garage. L'uomo, inizialmente, era entusiasta all'idea di poter ricaricare il proprio veicolo direttamente a casa sua, in quanto gli era sembrato comodo e conveniente. Ma l'illusione è durata poco, perché una volta che ha collegato il Suv alla presa elettrica del garage si è accorto che per ricaricarlo completamente, evidentemente a due kW, avrebbe impiegato, nella migliore delle ipotesi, almeno quattro giorni. "In questo momento sono circa le 18 di martedì, e il display mi dice che sarà pieno entro sabato alle 22:55, che sono più di quattro giorni di ricarica. Oh": così si sente parlare l'uomo nel video.

Il fuoristrada - della General Motors - è stato venduto all'uomo come uno dei Suv con più alte prestazioni sul mercato, e questo spiegherebbe il prezzo non proprio esiguo. Inoltre l'azienda, secondo quanto si legge sul sito, garantisce anche una ricarica ultra rapida del veicolo, tenendo però in considerazione un rifornimento fatto nelle stazioni pubbliche ad alta potenza, dove in soli dieci minuti si può inserire una quantità di energia sufficiente per fare 100 miglia (oltre 160 km).