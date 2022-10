Russia, lo show che umilia Putin: cosa accade davanti ai militari

06 ottobre 2022 a

Show grottesco per tirare su il morale alle truppe russe pronte per andare a combattere in Ucraina. Il giornalista Jacopo Iacoboni ha pubblicato questo video in un post sul suo profilo Twitter: "Prima di finire i loro giorni al fronte ucraino, spettacolino per i neo-mobilitati russi nella base di Yekaterinburg". Nelle immagini si vede una donna vestita con una uniforme giacca e gonna bianca e tacchi alti che incita i soldati russi, si avvicina loro, ammiccante.

Intanto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha messo in dubbio la notizia secondo cui 700 mila russi hanno lasciato il Paese dopo la mobilitazione parziale decretata da Putin per affrontare la guerra in Ucraina. "Non penso che una simile notizia dovrebbe essere presa seriamente", ha risposto ai giornalisti, sottolineando che "sembra una specie di bufala". "Non ho numeri precisi, ovviamente questi sono lontani dall'essere quelli sostenuti nella notizia"

Da parte sua il Parlamento europeo "condanna la mobilitazione militare in Russia e le misure che obbligano i residenti dei territori temporaneamente occupati dall'Ucraina a prestare servizio nelle forze armate o ausiliarie russe, un atto che la Quarta Convenzione di Ginevra vieta". Per mantenere la stabilita' nel Caucaso meridionale e nell'Asia centrale, i deputati chiedono inoltre un maggiore sostegno ai Paesi della regione che hanno subito un afflusso di cittadini russi, in particolare Georgia, Kazakistan, Uzbekistan, Armenia e Kirghizistan.