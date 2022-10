Ucraina, rogo al ponte Kerch: come può stravolgere la guerra

08 ottobre 2022 a

Un momento forse decisivo nella guerra in Ucraina: si parla del ponte di Kerch, il ponte che collega Crimea alla Russia. Il ponte infatti è andato a fuoco, ora è totalmente inservibile.

E i danni inflitti da un'esplosione al ponte di Crimea sono "un grande vantaggio per tutti gli ucraini", poiché complicano per i russi le forniture di cibo, carburante e armi alla penisola occupata e alla regione di Kherson: questo è quanto sostiene il consigliere del ministro degli Affari interni dell'Ucraina, Vadym Denysenko, secondo quanto riportato dall'agenzia Unian.

"Logisticamente, la situazione con la fornitura di tutto il possibile, dal cibo al carburante fino alle armi, alla Crimea e alla regione di Kherson, sta diventando sempre più difficile per loro", ha aggiunto Denysenko, "pertanto, da questo punto di vista, questo è, ovviamente, un grande vantaggio per tutti noi". Secondo il consigliere, il tentativo dei russi di stabilire un ponte di barche per rispondere all'emergenza "può risolvere parzialmente il problema dei rifornimenti" ma "sarebbe quasi irrealistico" sperare di allestirlo in un giorno.

Certo, l'attacco di Kiev pone anche dubbi spaventosi: da giorni infatti la Russia e Vladimir Putin vengono dati come sul punto di utilizzare un'arma nucleare, insomma la minaccia è concreta. E questo episodio, che il Cremlino potrebbe considerare alla stregua di un attacco su territorio nemico, potrebbe complicare ulteriormente la situazione.

Nel frattempo si apprende che "l'incidente ha provocato il crollo di due sezioni della strada che collega Krasnodar a Kerch", ha scritto sul suo profilo Telegram Sergei Aksyonov, leader della Crimea russa. Due locomotive si stanno avvicinando al luogo dell'esplosione da Taman e Kerch per separare i vagoni in fiamme, ha aggiunto. Il livello dei danni causati al ponte e ai suoi pilastri verrà valutato appena il fuoco sarà completamente spento, e a quel punto si potrà dire anche quando il traffico potrà essere ripristinato.