Usa, sottomarino nucleare nel Mediterraneo: messaggio finale a Putin?

Joe Biden lancia un avvertimento a Vladimir Putin. In che modo? Facendo entrare un sottomarino nucleare, lo Uss Rhode Island, nel Mediterraneo. Si tratta di un'imbarcazione con 24 missili intercontinentali Trident II, capaci di colpire a 18mila chilometri di distanza a una velocità di 29mila chilometri orari: ciascuno di essi, come spiega Repubblica, è in grado di seminare fino a quattordici testate atomiche.

Il sottomarino, che è uno dei cosiddetti "cavalieri dell'apocalisse", dovrebbe avere a bordo 150-200 testate atomiche. E proprio questo dovrebbe dissuadere la Russia da un eventuale attacco nucleare. Il Rhode Island è apparso tre giorni fa nel porto britannico di Gibilterra. Il fatto che si sia scelto di mostrare un sottomarino, che in realtà potrebbe navigare per mesi in immersione senza farsi scoprire, prova l'intenzione degli Usa di lanciare un segnale chiaro a Mosca.

Nel Mediterraneo, però, dovrebbe esserci anche un sottomarino nucleare russo: il Severodvinsk, scoperto a fine agosto dalla Marina Militare italiana nel Canale di Sicilia. L’Alleanza atlantica sospetta che non sia andato molto lontano. A bordo non ci dovrebbero essere testate atomiche, ma una scorta di missili a lungo raggio Kalibr, gli stessi utilizzati nei giorni scorsi per bombardare le città ucraine. Ma non solo. Secondo alcune fonti citate da Repubblica, sarebbe dotato anche dei missili ipersonici Zircon, difficili da intercettare e abbattere.