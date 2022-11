Donald Trump, raptus contro Melania: voci drammatiche dagli Usa

10 novembre 2022 a

Le elezioni di Midterm non sono andate come Donald Trump si aspettava. Persone a lui vicine avrebbero parlato di una reazione furibonda alla vista dei primi risultati. Una di loro, in particolare, ha detto che il tycoon era "livido" e che "ha urlato contro tutti". A far arrabbiare tanto Trump è il fatto che il "bagno di sangue" dei dem, pronosticato nei giorni scorsi, alla fine non c'è stato. Dunque, nessuna onda rossa. Nonostante questo, i repubblicani potrebbero comunque spuntarla alla Camera e sono ancora in corsa per il controllo del Senato.

A pagare le spese della furia dell'ex presidente americano sarebbe stata anche sua moglie Melania, stando a quanto raccontato da Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera. Melania, infatti, gli avrebbe consigliato il nome di un candidato in Pennsylvania, che poi è stato sconfitto pesantemente. Lo ha raccontato Maggie Haberman, giornalista del New York Times. A quanto pare Trump avrebbe alzato la voce con tutti i suoi collaboratori, prendendosela soprattutto per la sconfitta di Mehmet Oz, candidato in Pennsylvania per il Senato e battuto nettamente dal vice governatore John Fetterman. Il problema è che Trump prima avrebbe scelto di appoggiare convintamente Oz, poi avrebbe scaricato tutta la colpa della sconfitta su quelli che "l’avrebbero consigliato male", compresa sua moglie.

"Non è stata una delle sue decisioni migliori", avrebbe detto Trump riferendosi alle pressioni di Melania. Questo particolare però, come scrive il Corsera, "lascia un po’ perplessi. Negli ultimi mesi l’ex First Lady ha tenuto un profilo molto basso, comparendo raramente negli eventi trumpiani". Ieri, inoltre, i consiglieri di Trump avrebbero provato a convincere l'ex presidente a rinviare l'annuncio della sua candidatura alle elezioni del 2024. L'idea era quella di far passare un po' di tempo dalle delusioni delle Midterm. Ma il tycoon avrebbe rifiutato il suggerimento, scegliendo di andare avanti per la sua strada. Tanto che ieri avrebbe inviato una mail personalizzata a tutti i suoi supporter: "Sto per annunciare qualcosa di enorme a Mar-a-Lago e voglio che ci sia anche tu".