Belve, Michele Morrone gela Francesca Fagnani: "Cosa le devo dire?"

"Perché era così sicuro di arrivare a Hollywood?", chiede la Fagnani. "Non mi sono mai visto nel circoletto italiano. A me del David non me ne frega niente", spiega Morrone con parole piuttosto sprezzanti che, immaginiamo, non faranno piacere all'angusto mondo dello spettacolo di casa nostra.

Ancora una intervista piccante per Francesca Fagnani . Ospite di Belve su Rai 2, dopo Raz Degan (il modello israeliano che ha confessato di essere solito "trattenere l'energia sessuale" da 20 anni) in studio arriva un altro bellone, l'attore italiano Michele Morrone , diventato famoso anche se non soprattutto in America con la "scandalosa" serie cinematografica 365 e l'altrettanto ardita serie tv I Medici . E il lanciatissimo 34enne pugliese non si tira indietro davanti alle domande indiscrete della conduttrice.

Il faccia a faccia verte però soprattutto su questioni intime. "Bevevo tantissimo per anestetizzare il dolore - ammette Morrone -. Prendevo una bottiglia di vino e mi ubriacavo. Una, due, tutti i giorni". Dopo il successo di 365 "mi è arrivato un cazzotto enorme" e nel terzo capitolo ecco il bacio gay. "È stato l’unico bacio a uomo della sua vita?", chiede curiosa la padrona di casa. "No, mi è capitato nella vita di baciare altri uomini per una mia curiosità, ma non sentimentali".

Capitolo "amori", non proprio fortunati. Una sua ex gli preparava "pozioni d’amore con fiori secchi" con cui l'ha letteralmente drogato per un anno e mezzo. "Ci sono state delle situazioni in cui per un lungo periodo non ragionavo più bene e mi sono accorto che mi dava delle cose a mia insaputa. Erano fiori secchi imbevuti". "Ma non li poteva non prendere?", "Cosa le devo dire. È uno dei capitoli non felici della mia vita".