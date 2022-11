Ucraina, russi congelati in trincea: bombardati, ma non si muovono

Tom Warner è un ex corrispondente in Ucraina che ha diffuso su Twitter un video piuttosto particolare, che dimostrerebbe come il “generale inverno” starebbe aiutando le forze militari di Kiev a discapito di quelle di Mosca. Le immagini diffuse da Warner mostrano un drone ucraino che lancia una piccola granata su un gruppo di undici soldati russi, rannicchiati in una fossa difensiva, a est di Bakhmut.

Il primo dettaglio che balza all’occhio è che i soldati sono molto lenti a reagire, anzi alcuni neanche si muovono: “Un uomo inizia a rimettersi in piedi - ha twittato Warner - ma si fa semplicemente strada attraverso altri uomini intontiti a pochi metri dal punto in cui è caduta la granata. Nessuno cerca di cambiare la propria situazione prima che la prossima granata colpisca. Tre degli uomini non si muovono affatto”. La teoria di Warner è che questi soldati soffrano di ipotermia, chi moderata e chi invece grave: “Quando il corpo smette di tremare, la mente va in uno stato di torpore o addirittura si chiude”.

“Probabilmente sono rimasti rannicchiati tutta la notte senza vestiti adeguati. Le temperature notturne - ha sottolineato - sono state tra gli 0 e i 4 gradi. Sicuramente sono anche in debito di sonno, ma soprattutto sono uomini senza speranza: probabilmente è stato ordinato loro di mantenere la posizione e sono stati minacciati di punizione o addirittura di esecuzione se falliscono”.

This little video is truly incredible. I recommend everybody watch it several times, to let it sink in. It says so much about why Russia is losing this war. A short thread. pic.twitter.com/3DKCW82IAo