Poseidon, "test terminati": il super-siluro di Putin, "si può distruggere Londra"

11 gennaio 2023

Putin spaventa l'Europa: Mosca ha fatto sapere che il sottomarino nucleare russo Belgorod ha portato a termine una serie di test del supersiluro Poseidon. Lo avrebbe riferito una fonte vicina al ministero della Difesa citata dall’agenzia Tass. "Prove di lancio del supersiluro Poseidon sono state effettuate per valutare le performance del sottomarino a varie profondità", ha precisato la fonte.

La Tass ha specificato di non avere informazioni ufficiali a conferma di questo. Del Poseidon si era parlato già lo scorso maggio, quando il conduttore della tv russa Rossija1, Dmitry Kiselyov, aveva spiegato agli spettatori quali fossero le incredibili potenzialità di questo supersiluro. A colpire fu soprattutto l'affermazione secondo cui esso sarebbe in grado di "innescare uno tsunami radioattivo di 500 metri che potrebbe spazzare via il Regno Unito".

Intanto Kiev teme un attacco al confine con la Bielorussia. Secondo le autorità ucraine, la Russia potrebbe tentare di utilizzare la Bielorussia per mettere in atto una nuova invasione di terra da nord. Zelensky ne ha parlato dopo aver preso parte a una riunione di coordinamento sulle questioni di sicurezza nella regione di Lviv. "Abbiamo discusso della protezione del confine di stato, della situazione al confine con la Repubblica di Bielorussia, e delle misure controffensive in questi territori - ha detto -. Sappiamo che dobbiamo essere pronti sia al confine che nelle regioni".