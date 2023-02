Russia, Medvedev tuona: "La fine di Kiev è sempre più vicina"

03 febbraio 2023 a

La prospettiva del "completo fallimento dello Stato ucraino e della sua inevitabile fine" è chiaramente visibile e l’Occidente assisterà silenziosamente alla "morte" dell’Ucraina. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, nel giorno del vertice Ue-Ucraina a Kiev. "La prospettiva del completo fallimento dello Stato ucraino e di una sua fine inevitabile sta diventando sempre più chiaramente visibile", ha avvertito l’ex presidente russo. L’Occidente, a suo dire, rimarrà a guardare in silenzio. "La fine della vita o la morte dell’ex Stato sarà accompagnata da risate folli e buffonate da clown della banda nazista e il silenzio mortale dei ’medicì occidentali, che con freddo disprezzo guarderanno l’agonia del proprio paziente torturato", ha aggiunto. Insomma la tensione continua a salire.