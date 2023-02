Ucraina-Russia, "negoziati segreti a Ginevra": svolta clamorosa?

23 febbraio 2023 a

a

a

Una voce, una indiscrezione che però potrebbe cambiare il quadro del conflitto tra Russia e Ucraina. A Ginevra infatti sono in corso negoziati sulla crisi in Ucraina: lo ha annunciato il ministro degli Esteri svizzero, Ignazio Cassis. Secondo Cassis -che non e' entrato nel dettaglio nell'intervista a 'Le temps'- le trattative si stanno svolgendo in un clima di "massima discrezione" anche se "attualmente non si svolgono ai massimi livelli". Insomma qualcosa, seppur in modo timido sta iniziando a muoversi sul fronte dei negoziati. E questa apertura arriva il giorno dopo il discorso di Putin allo stadio Luzhniki in cui ha serrato i ranghi del popolo russo in vista di una nuova fase dell'"operazione speciale" (così la chiamano ancora a Mosca). Questa settimana sul fronte dei negoziati è stata abbastanza ricca di svolte.

La Cina ha tentato di intavolare un dialogo con Mosca con un piano in 10 punti per la pace, ma ai più il tentativo cinese è apparso debole e con fini politici: dare una copertura all'aggressione russa in Ucraina. Poi il viaggio di Biden in Ucraina e quello di Giorgia Meloni e di Pedro Sanchez. Segnali chiari che l'Occidente è compatto e unito a sostegno di Kiev. Ma la mossa cinese e quella di Biden hanno comunque innalzato il livello di scontro. Mosca ha sospeso il decreto sulla sovranità della Moldavia, un gesto inquietante che potrebbe portare all'apertura di nuovi scenari e allargare il conflitto. I negoziati di Ginevra potrebbero rappresentare una opportunità per mettere davvero in cantiere un negoziato che porti in tempi rapidi a un cessate il fuoco.