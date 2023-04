Finlandia nella Nato, "articolo 5": il confine per la guerra mondiale

04 aprile 2023 a

"Oggi è una giornata storica, perché daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo membro della nostra alleanza. Da oggi l’articolo 5 del Trattato della Nato verrà applicato anche alla Finlandia": lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato. Il suo riferimento è al principio del "tutti per uno, uno per tutti", ovvero il principio che stabilisce la difesa di uno qualsiasi degli Stati Nato in caso di attacco.

La Finlandia, proprio in queste ore, sta aderendo formalmente all’alleanza. "Sono contento di essere il segretario generale che accoglie la Finlandia come membro a pieno titolo della Nato - ha confessato Stoltenberg -. Basta guardare alla mappa per capire quanto la Finlandia sia strategica e importante per la sicurezza della regione baltica". L’adesione all’alleanza, ha concluso, dimostra che "la Finlandia è Paese sovrano e indipendente e che la Nato è un’alleanza di democrazie".

Riferendosi al presidente russo, poi, Stoltenberg ha detto: "Il presidente Putin aveva come obiettivo dichiarato dell'invasione dell'Ucraina quello di ridurre la Nato, ma sta ottenendo esattamente l'opposto. La Finlandia oggi, e presto anche la Svezia, diventerà un membro a pieno titolo dell'alleanza". Sulla presenza di basi permanenti Nato in Finlandia, invece, il segretario generale ha spiegato che il tema "non è ancora stato discusso".