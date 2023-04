Cina, Xi Jinping: "Pronti al combattimento reale", la chiamata alle armi

12 aprile 2023 a

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha invitato le forze armate del Paese a "rafforzare l’addestramento militare orientato al combattimento reale", ha riferito l’emittente statale Cctv. Xi ha parlato durante un viaggio di ispezione navale. Le sue dichiarazioni arrivano poco dopo le maxi esercitazioni militari di tre giorni dell’Esercito popolare di liberazione cinese nello Stretto di Taiwan. Una frase quella del presidente cinese che ha messo in allerta tutte le cancellerie del mondo.

Le parole pesanti e inquietanti arrivano dopo le esercitazioni massicce davanti all'Isola di Taiwan che hanno fatto scattare l'allarme sull'isola. Da tempo infatti la Cina coltiva l'idea di riportare sotto il pieno controllo di Pechino Taipei.

E ad ogni mossa di Taiwan che guarda agli Stati Uniti come "ombrello protettivo", da parte della Cina è arrivata una reazione durissima. Le esercitazioni di qualche giorno fa, durate ben 72 ore attorno all'isola di Taiwan, sono state giudicate dal governo cinese come "un'operazione di successo" che di fatto predispone le forze armate cinesi a combattere "in qualunque momento". E adesso gli scenari di guerra si fanno sempre più vicini. Gli Stati Uniti hanno inviato una nave da guerra nelle zone calde e contese tra Cina e Taiwan. Una mossa che ha irritato ulteriormente Pechino. Insomma la tensione è alle stelle e gli scenari sono del tutto imprevedibili.