Russia-Cina, esercitazioni militari nel Pacifico: il mondo trema

La Russia spaventa il mondo: Vladimir Putin ha appena dichiarato che Mosca ha delle priorità molto chiare nell'utilizzo delle sue Forze Armate, soprattutto in Ucraina. "Ovviamente, abbiamo chiare priorità attuali nell'utilizzo delle Forze Armate, prima di tutto ciò che riguarda l'Ucraina e la protezione del nostro popolo nel Donbass, in altri nuovi territori", ha detto lo zar durante un incontro con il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa russe. Allo stesso tempo, però, Mosca guarda anche alle esercitazioni nel Pacifico. E non è rassicurante il fatto che Putin, dopo aver incontrato il ministro della Difesa cinese Li Shangfu, abbia esaltato la collaborazione militare tra i due Paesi: "Abbiamo una partnership a ogni livello", aggiungendo poi che "ci sono esercitazioni congiunte".

Shoigu, in particolare, ha informato il presidente russo in merito alle esercitazioni della flotta del Pacifico. In particolare, ha fatto sapere che i bombardieri strategici russi che trasportano missili effettueranno voli verso la parte centrale dell'Oceano Pacifico durante le esercitazioni. Come riporta la Tass, inoltre, le forze della flotta del Pacifico si eserciteranno a dare la caccia e a distruggere i sottomarini e i gruppi navali di un nemico simulato e a fare tiri di artiglieria contro obiettivi aerei e navali.

Per Putin, "i componenti della flotta possono certamente essere impiegati per la risoluzione dei conflitti ovunque". L'ispezione a sorpresa della flotta del Pacifico "coinvolge oltre 160 navi e imbarcazioni, tra cui 12 sottomarini, oltre 25.000 persone, 89 aerei ed elicotteri", ha riferito il capo della difesa. A protestare contro queste esercitazioni è stato subito il Giappone. Il capo del gabinetto giapponese Hirokazu Matsuno ha dichiarato che Tokyo ha presentato una protesta alla Russia per le sue manovre militari intorno alle isole contese vicino a Hokkaido. Secondo la versione di Matsuno, come si legge sul Guardian, la Russia avrebbe informato Tokyo che le esercitazioni sarebbero durate dal 18 al 22 aprile.