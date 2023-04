Cina, le indiscrezioni: droni ultrasonici contro le navi Usa

20 aprile 2023 a

Tensione alle stelle tra Cina e Usa: a intimorire sono i nuovi droni spia che l’esercito cinese presto potrebbe schierare ad alta quota. Questi strumenti, caratterizzati da una velocità tre volte superiore a quella del suono, potrebbero rafforzare parecchio la capacità di Pechino di condurre operazioni di sorveglianza. Lo hanno capito anche i vertici militari americani, come si deduce dai cosiddetti Pentagon leaks, i documenti trafugati e diffusi sul sito di giochi online Discord dalla talpa Jack Douglas Teixeira.

L’esercito cinese, insomma, starebbe facendo passi da gigante in ambito tecnologico. I nuovi droni potrebbero avere come obiettivo le navi da guerra americane posizionate intorno a Taiwan e le basi militari nella Regione. Una situazione non auspicabile, visto che nel frattempo si sta intensificando proprio in quell'area l’aggressione militare, con non poca preoccupazione dell’isola per un’eventuale invasione da parte di Pechino.

Secondo quanto riportato dal capo della Cia, William Burns, Xi Jinping vorrebbe impadronirsi di Taipei entro il 2027. Dai documenti trafugati, però, emerge un dato importante, come fa notare anche il Fatto Quotidiano: l’uso del drone non sarà contro Taiwan, ma contro gli Stati Uniti e le sue basi nel Pacifico, come ha detto al Post Chi Li pin, direttore del dipartimento di ricerca sui sistemi aeronautici del National Chung-Shan Institute of Science and Technologt, l’istituto che si occupa di sviluppare le armi per Taiwan.