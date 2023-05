Re Carlo, spese pazze: quanto costa l'incoronazione ai contribuenti britannici

03 maggio 2023 a

Sabato 6 maggio re Carlo III verrà incoronato davanti a centinaia di milioni di spettatori che seguiranno l’evento in televisione da tutto il mondo. Si tratta di un evento storico perché è il primo del genere dopo 70 anni, quando 27 milioni di britannici assistettero all’incoronazione della regina Elisabetta II, la prima trasmessa in televisione.

Sebbene non sia ancora stato reso noto il costo di tale evento, la commissione Operation Golden Orb - che si occupa dell’organizzazione - ha rilasciato una stima: si parla di circa 100 milioni di sterline, che saranno a carico del governo britannico e quindi dei contribuenti. Quest’ultimi saranno anche costretti a subire la chiusura delle attività per tre giorni, da sabato a lunedì. Di conseguenza si stimano perdite di centinaia di milioni di sterline: basti pensare che in occasione del Giubileo di platino della regina Elisabetta le chiusure hanno avuto un costo di circa 850 milioni.

Gli esperti ritengono però che le perdite di questo tipo saranno compensate dagli introiti derivanti dal turismo. D’altronde l’attesa è alta per l’incoronazione di re Carlo III: sebbene la monarchia britannica abbia perso molto del suo fascino con la morte di Elisabetta, c’è ancora tanta curiosità nell’assistere a un evento di tale portata.